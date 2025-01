Una buena mesa para las personas mayores

Doménico Chiappe Madrid Miércoles, 29 de enero 2025, 14:09 Comenta Compartir

¿Cuándo somos mayores, viejos o de la tercera edad?, preguntó Susana Belmonte, directora general de Salud Pública en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la charla `Del edadismo a la silver economy' de Madrid Fusión Alimentos de España. «Cada vez somos más las personas mayores, aunque los grupos son heterogéneos. Por ejemplo, en la vejez temprana o joven, que está entre los 65 y 74 años, hay grupos variables por patologías o hábitos».

En esa diversidad, hay un 65% que tiene exceso de peso, otro 75% que sale a caminar media hora a diario pero «no tiene interiorizado lo de la fuerza muscular y la resistencia», y más de un 90% que no cumple con el consumo recomendado de frutas y verduras (cinco al día) y sí come dulces y bollería, según unos datos «que son similares en otras comunidades».

En todo caso, la alimentación es clave para lograr la meta del «envejecimiento saludable», que «es tratar de que lleguemos con la mayor autonomía funcional. No es sólo vivir más años, sino que esos años sean de calidad. Pero la elección de los alimentos va más allá de saciar el hambre y se asocia a la cultura, la socialización, la gastronomía», dice Belmonte.

Contra la soledad

Las personas mayores han ganado en «variedad e higiene», dice Juan Mediavilla, asesor de restauración. «Pero, a cambio, muchas veces comemos solos. Es un castigo, hacerlo alejado de la comunidad. Además no guisamos. Eso no es comer. Se tienen en cuenta las proteínas, los hidratos… pero luego preguntas 'qué has comido' y responden que no se acuerdan. Comer transforma la manera de asimilar los alimentos».

Hacer que «ir al comedor sea una pequeña fiesta», como reclama Mediavilla, es un reto pendiente en los lugares que frecuentan y viven las personas mayores. «Hay una gama de productos para deportistas y las poblaciones más jóvenes», sostiene Belmonte. «Pero no para las personas mayores que, aunque tienen condicionada su alimentación, podrían ser un nicho para la promoción y el marketing. Sin embargo, no se les pregunta qué necesitáis, que os gustaría. Por ejemplo, para alguien con disfagia que debe comer puré siempre, se le podría cambiar el color de vez en cuando en la residencia».

Además, al sentarse a la mesa se recuperan los recuerdos a través de los platos. «En las encuestas la gente dice que quiere cocido, paella. No solomillo. Porque quieren recuperar esos gazpachos, eso que les produce placer, y que se asocia con lo que hemos comido de niños», sostiene Mediavilla, como receta para hallar ese placer a la hora de comer saludable.

En el público del auditorio de Dreams está Pedro Subijana, chef del reputado restaurante Akelarre en San Sebastián, que aporta su visión, «con 58 años cotizados en la seguridad social»: «Pienso que no hay mejor manera de formar a la gente que poniendo la asignatura de alimentación en la escuela, desde parvulitos. Porque ellos pueden tener la suerte de convertirse en maestros de los aitas, que no han podido formarse en el tema de la alimentación. Y tiene que ser en la escuela, porque si no se cogen los hábitos desde pequeños, todo se evapora en tres días».

-¿Todo lo que sale de tus manos es amor? -le pregunta Mediavilla

-Yo espero que sí -responde el chef.

Como merecen los mayores.

Temas

Madrid Fusión