Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 26 de enero

BURGOSconecta Burgos Domingo, 26 de enero 2025, 20:12 Comenta Compartir

1 Burgos Misteriosa El barrio maldito de Burgos

La lepra, la peste, la sarna -en el pasado-, la gripe española, la tuberculosis, el Covid 19, el Sida -en la actual- han sido epidemias o pandemias que han acechado a la población, pero sobre todo la han atemorizado. Las comunidades han apartado por miedo a los enfermos, los han recluido en lugares lejanos a las ciudades. Lo mejor, creían, era tenerlos lejos para no contagiarse de esa enfermedad.

2 Historia El legado vikingo que revive en un pueblo de Burgos

Pocas referencias vikingas existen en España, sin embargo, Burgos es albergue de una de ellas. Una trágica historia matrimonial, un convenio de lazos entre países y la pretensión de cumplir el sueño frustrado de una princesa, dieron lugar a la Capilla de San Olav, un templo de inspiración vikinga que fue construido en el entorno natural de Covarrubias en el año 2011.

3 Natalidad El pueblo de Burgos que combate la despoblación con ayudas por contrato de internet e hijo

Con unas 330 personas censadas en su padrón municipal, Valle de Valdelucio acaba de aprobar una serie de ordenanzas dirigidas a fomentar la natalidad, a ayudar a los niños y jóvenes estudiantes y, además, a facilitar el acceso a internet, telefonía y móvil a sus vecinos.

4 Sorteo La Lotería Nacional deja un primer premio íntegro en Burgos

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 25 de enero, ha repartido un primer premio íntegro en Burgos, correspondiente al 83.009 y con 600.000 de euros al número, según ha informado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae).

5 Meteorología Gran parte de la provincia de Burgos, en aviso naranja y amarillo por fuertes vientos

Cuatro comarcas de la provincia de Burgos entran este domingo 26 de enero en aviso naranja y amarillo por fuertes vientos. El temporal afectará a lo largo de todo el día a las comarcas de la Cordillera Cantábrica de Burgos, al Norte de Burgos, a la Meseta y a la Ibérica.

A la última Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Patrimonio El edificio protegido de un pueblo de Burgos que está en peligro por su mal estado

Un nuevo inmueble de la provincia de Burgos ha sido incluido en la Lista Roja del Patrimonio, en este caso, se trata de un edificio de Medina de Pomar. La asociación Hispania Nostra ha incluido este edificio de Medina para alertar sobre el riesgo que corre este edificio, en peligro de desaparición o colapso, como ya ocurrió con su inmueble colindante, que ya no existe por su estado ruinoso.

7 Sucesos Dos chicas de 17 años mueren en un accidente de tráfico cerca de Potes

Dos chicas de 17 años han fallecido esta madrugada en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera CA-185, a la altura del punto kilométrico 2, en la localidad de Turieno, cerca de Potes.

Newsletter

8 Accidente Muere una joven de 15 años al salirse de la carretera el coche en el que viajaba en la A2 en Madrid

Trágica noche en la A2. Una joven de 15 años ha muerto este sábado después de que el vehículo en el que viajaba se saliera de la carretera en la carretera de Barcelona, a la altura de Alcalá de Henares. Según las primeras investigaciones de Emergencias Comunidad de Madrid 112, el coche chocó contra la bionda y una farola de la carretera para terminar saliendo de la vía.

9 Salud La nueva 'vacuna' reduce los casos graves de bronquiolitis en Burgos

¿Cuántas veces hemos escuchado de niños eso de «abrígate que si no te vas a resfriar»? ¿Cuántos de nosotros lo hemos dicho en alguna ocasión cuando hemos visto a alguien sin abrigo un día de frío? Pues aunque es una frase que convive en el día a día de los burgaleses -sobre todo en invierno- no es real. «En invierno hay un montón de virus. No porque el frío provoque catarros, que es lo que a veces pensamos, sino porque los virus viven mejor en ambientes más fríos. Se dividen mejor y se replican mejor, por eso hay más virus en invierno y los niños están más malitos», explica la doctora Montesclaros Hortigüela, pediatra en un centro de salud de la ciudad.

10 Actos tradicionales San Lesmes vence al frío de Burgos con sabores tradicionales y folclore

El patrón de la ciudad de Burgos, San Lesmes, se celebra en enero, algo que los burgaleses asumen en días como este domingo 26 de enero. Viento frío, bajas temperaturas y algo de lluvia al principio del día, que luego ha dado tregua, estos son los riesgos de celebrar en enero en la calle, pero para los burgaleses no hay frío sino mal abrigo.

Temas

Las noticias imprescindibles del día