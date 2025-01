El proyecto de Burgos que está entre los mejores de Europa en conservación del patrimonio

Aythami Pérez Miguel Burgos Jueves, 23 de enero 2025, 20:09 Comenta Compartir

El trabajo de la asociación Amigos de Villamorón lleva tiempo mostrando resultados. El esfuerzo de este grupo de personas por recuperar la conocida como catedral del Páramo ha encontrado reconocimiento y halago desde muchos puntos y sectores. Son, al fin y al cabo, voluntarios, gente que ama el que fuera su pueblo, que valora el patrimonio, trabajando desinteresadamente por recuperar y mantener una iglesia monumental, uno de los primeros ejemplos del gótico en la provincia y, todo ello, desde un despoblado, Villamorón.

Por todo ello, una de las organizaciones europeas más prestigiosas en cuanto a la conservación del patrimonio, Future for Religious Heritage (Futuro para el Patrimonio Religioso) ha escogido a este proyecto entre los cuatro finalistas del premio Religious Heritage Innovator of the Year 2024, un galardón anual que reconoce los mejores proyectos para proteger, mejorar y promover los lugares de culto históricos de toda Europa.

Bóvedas de la iglesia de Villamorón. Amigos de Villamorón

Entre los cinco mejores está este proyecto burgalés del que se ha valorado su cooperación, innovación, inclusión, resiliencia y sostenibilidad. 'Una catedral en el páramo' es el nombre del proyecto y, aunque no ha resultado ganador, sí está entre los cuatro finalistas.

Ampliar Miembros de la asociación Amigos de Villamorón. BC Quiénes son los Amigos de Villamorón La asociación Amigos de Villamorón fue creada en 2003 para salvar del abandono y el deterioro la iglesia de Villamorón. El templo se encuentra en una zona rural y despoblada de la provincia de Burgos. Mediante el uso de las nuevas tecnologías, la organización de actividades culturales y ceremonias religiosas y varias campañas de micromecenazgo, la asociación ha conseguido recuperar la importancia de este enclave. La catedral es hoy un lugar próspero que los Amigos de Villamorón siguen manteniendo vivo estimulando la creación artística, fomentando la investigación, acogiendo congresos y conciertos y manteniéndola abierta a los visitantes, también con visitas guiadas.

Patrimonio vivo y en evolución

La noticia de este reconocimiento llega unida a la del final de las obras en la nave central de la iglesia. La asociación no para y sigue impulsando y luchando por restaurar y mantener este patrimonio contando con ayuda de administraciones y subvenciones.

«Creemos que el resultado ha sido espectacular», confiesan desde la asociación. Para ello se ha contado con una subvención de 50.000 euros procedente de la Junta de Castilla y León.

También se encuentran ahora en proceso las obras de adecuación del primer tramo de la nave sur, la de la epístola, gracias a una subvención de 8.000 euros del grupo de acción local Adeco Camino. Aquí se realiza una adecuación completa, tanto en la bóveda como en los paramentos. En este punto, en cambio, las policromías están bastante perdidas.

Las policromías que sí se han restaurado son las del tramo del coro, gracias a la financiación del Ayuntamiento de Villegas, municipio al que pertenece el despoblado de Villamorón.