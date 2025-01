Autismo Burgos impulsa la app ComunicaT para impulsar el aprendizaje visual

BURGOSconecta Burgos Lunes, 27 de enero 2025, 10:42 Comenta Compartir

Autismo Burgos ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo y lanzamiento de ComunicaT, una aplicación innovadora destinada a facilitar el aprendizaje comunicativo mediante signos y pictogramas para personas con necesidades de apoyo, como el autismo u otras discapacidades que lo requieran. Este proyecto es el resultado de una colaboración internacional liderada por la Fundación TINC de Argentina y el Proyecto DANE, junto con la participación de Autismo Burgos, Reserv IT Solutions y Uanaknow, además de las contribuciones de The Papaya Group y Take Apps en aspectos específicos.

ComunicaT nace como respuesta a una necesidad crucial: ofrecer herramientas accesibles y personalizadas que faciliten la comunicación y el aprendizaje en personas con necesidades de apoyo, como el autismo u otra discapacidad. Con un diseño intuitivo y adaptable, esta aplicación se presenta como un recurso esencial tanto para quienes enfrentan barreras en su comunicación como para los profesionales que los acompañan en su desarrollo. En un contexto donde la tecnología desempeña un papel clave en la inclusión, ComunicaT se posiciona como una solución innovadora que abre nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida y la autonomía de sus personas usuarias.

Herramienta esencial para la inclusión y la comunicación

ComunicaT responde a una necesidad detectada por el equipo de Autismo Burgos, que, a lo largo de los años, ha trabajado intensamente en el ámbito del aprendizaje comunicativo para personas con autismo. «Esta herramienta ofrece la posibilidad de seleccionar y personalizar recursos como pictogramas, fotografías y videos, optimizando el proceso de enseñanza para personas usuarias y profesionales», destaca Beatriz Martínez, logopeda de Autismo Burgos.

Innovación y personalización en el aprendizaje

Diseñada para facilitar la comunicación, ComunicaT permite la creación de rutas de aprendizaje personalizadas adaptadas a las necesidades individuales de cada personas usuaria. Esto convierte la app en un recurso versátil, útil no solo para personas con autismo, sino también para cualquier persona interesado en mejorar su comunicación mediante apoyos visuales.

Ampliar

En esta primera versión, ComunicaT incluye funcionalidades para configurar itinerarios de aprendizaje y gestionar perfiles de usuarios. Está previsto que futuras actualizaciones añadan actividades lúdicas y herramientas para que los profesionales evalúen el progreso de las personas usuarias.

Colaboración internacional y compromiso social

El desarrollo de ComunicaT refleja el espíritu colaborativo de Autismo Burgos, trabajando de la mano con entidades internacionales y empresas tecnológicas. Miguel Lancho, responsable TIC de Autismo Burgos, resalta: «La sinergia entre entidades sin ánimo de lucro y empresas nos ha permitido diseñar una herramienta verdaderamente útil. La posibilidad de probar y mejorar la app con nuestras personas usuarias y profesionales ha sido clave para alcanzar este gran resultado».

Ampliar

Desde la Fundación TINC, Pablo Fiuza, presidente de la entidad, subraya el papel de Autismo Burgos en este proyecto: «Encontramos en Autismo Burgos un aliado que comparte nuestra visión y compromiso por mejorar la calidad de vida de las personas con autismo. Juntos hemos logrado una solución tecnológica con un impacto positivo tangible».

Además, Marcelo López, director comercial de Reserv IT Solutions, señala que esta colaboración ha fortalecido el compromiso social de su empresa: «Crear ComunicaT junto a Autismo Burgos nos ha permitido contribuir directamente al bienestar de las personas con autismo, lo cual es profundamente gratificante».

Disponible para descargar gratuita

ComunicaT está disponible gratuitamente para dispositivos Android y se presenta como una herramienta imprescindible para la inclusión y el aprendizaje comunicativo.

Compromiso con la innovación y la inclusión

Este proyecto pone de manifiesto el compromiso de Autismo Burgos por liderar iniciativas que mejoren la calidad de vida de las personas con autismo, apostando por la innovación tecnológica como un pilar fundamental para avanzar hacia una sociedad más inclusiva.

Temas

Autismo