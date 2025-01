Aumentan las detenciones en Burgos y los hombres protagonizan un 82% de los casos

Aythami Pérez Miguel Burgos Miércoles, 29 de enero 2025, 07:30 Comenta Compartir

Las detenciones en la ciudad de Burgos han crecido un 59% desde 2019. El aumento ha sido progresivo hasta el 2021, pero del 21 al 22 el salto fue más notable. La Policía Local de Burgos cerró el año 2024 con 223 detenciones realizadas, en el 82% de los casos el arrestado fue un hombre. El 14,8% de las detenidas fueron mujeres y, el resto, siete casos, eran menores.

En el año 2019, la Policía Local de Burgos realizó 133 detenciones, el 2024 se ha cerrado con casi un 60% más, 223.

Además, los agentes también identificaron a 4.960 personas y denunciaron a otras 759. Dentro de estas denuncias, resaltan los hechos delictivos por drogas con mucha diferencia sobre el resto de supuestos.

Las detenciones por mes y sexo

Junio fue el mes más ajetreado para la Policía Local de Burgos con 26 detenidos, pero diciembre y mayo también estuvieron cerca con 25. Coincide, además, que junio fue el mes con más avisos pasados por el Centro de Emergencias 1-1-2 a la Policía Local.

De estos 223 detenidos, 183 fueron hombres y 33 mujeres. El resto, siete arrestados, eran menores de edad, entre los que también se aprecia una prevalencia masculina: una mujer frente a seis varones.

Y es que la violencia de género es el principal motivo de las detenciones en Burgos. El 19,7% de las detenciones se producen por este motivo, seguido del 13,9% que se producen por malos tratos. La víctima de estos delitos, según apuntan las estadísticas, suelen ser mujeres.

Llama la atención que el único delito por el que hay detenciones todos los meses en la ciudad de Burgos sea el de violencia de género. A lo largo del año hay meses en los que no se arresta a nadie en Burgos por el resto de delitos, en cambio, no hay mes en el que no se produzca una detención por violencia de género.

Los otros tres motivos de detención más frecuentes en Burgos son atentados, amenazas y desobediencia.

Las detenciones por amenazas, atentado contra la autoridad, daños, delito contra la seguridad vial y desobediencia son más habituales en junio, mes en el que coincide la celebración del Curpillos y también el comienzo de las fiestas de la ciudad.

En cambio, las detenciones por malos tratos o violencia de género se produjeron más en el mes de febrero.