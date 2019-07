El reino del manga

Este fin de semana ha nacido un reino a orillas del Arlanzón. Y no, no es el resurgir de la Castilla medieval. Es el reino de los cómics, los videojuegos y los otakus. Del cosplay y los noodles. Del Catán y todos aquellos juegos de mesa que tantas horas de entretenimiento ofrecen alrededor de una mesa. Es el reino planeado por la Asociación Cultural por los Nuevos Intereses Lúdicos (ACNIL), que por noveno año consecutivo ha organizado las Jornadas del Manga y el Ocio Alternativo, una cita que no hace sino crecer paulatinamente.

Así lo reconocen con satisfacción los responsables de la asocaición, que el año pasado dieron el salto al Fórum con algo de «miedo» y que afrontaban esta edición con el objetivo de consolidar los resultados obtenidos en 2018. Y, de momento, la respuesta de público está siendo «muy buena».

Aún no hay datos de afluencia, pero un simple paseo por la cuarta planta del Fórum basta para comprobar que la propuessta de ocio de ACNIL interesa. De hecho, tal y como reconoce Andrea Alonso, vicepresidenta de la asociación, cada año llega más público de fuera de la ciudad, en esta ocasión de Madrid, Salamanca o Asturias.

En este sentido, desde la organización también se destaca el poder de atracción que poco a poco va adquiriendo la cita en el propio sector. «Hemos ampliado el espacio para los stands y, de hecho, alguno se ha quedado sin venir por falta de espacio», explica Alonso, que va de lado a lado atendiendo a propios y extraños. Es lo que le toca. Ella es la reina de este reino. O al menos, su atuendo así lo indica.

También se ha implementado este año la apuesta por los juegos de mesa, una de las facetas que mayor interés ha despertado en ediciones anteriores. «Tenemos más mesas y nos han traido más juegos que otros años».

Sin duda, ese es uno de los grandes reclamos de la cita, pero no es el único, ni mucho menos. Y es que, durante todo el fin de semana se encadenarán actividades de todo tipo, desde desfiles de otakus hasta juegos de rol en vivo. A este respecto, Diego Moral, presidente de la asocaición -y rey durante todo un fin de semana-, explica por ejemplo que este año se ha preparado un juego de rol para niños que ha sido0 todo un éxito.

Y es que, tanto Moral como Alonso reconocen que la horquilla de edad de los asistentes cada vez es mayor. Básicamente, los que empezaron décadas atrás a interesarse por los videojuegos, el manga o la cultura japonesa, ahora son padres de niños que, probablemente, hayan heredado esos intereses. «Vienen familias enteras a pasar el día», destaca Alonso con una sonrisa. No en vano, asegura, por el momento «todo está saliendo genial».