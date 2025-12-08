BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del asfalto agrietado en Lakua. EC

La alarma de un terremoto sobresalta a Miranda en plena noche

La alerta sísmica por un terremoto de magnitud 4,5 cerca de Iruña de Oca sorprendió de madrugada en Miranda de Ebro

Celia Miguel

Celia Miguel

Miranda de Ebro

Lunes, 8 de diciembre 2025, 09:25

Comenta

Un temblor en Álava desvela a Miranda. Pasaba la medianoche del lunes cuando numerosos vecinos de la ciudad fueron sorprendidos con una alerta sísmica en sus teléfonos móviles. El aviso informaba de un terremoto de magnitud 4,5 que acababa de registrarse a pocos kilómetros de Iruña de Oca, en Álava.

Pese a que muchos mirandeses ni siquiera percibieron el temblor, el estridente sonido del mensaje, unido al concepto del sismo, fue suficiente para generar cierto desconcierto en la ciudad a orillas del Ebro.

Alerta que llegó a los móviles en Miranda de Ebro. BC

«Nosotros estábamos despiertos, pero no hemos notado nada», explicaba Rocío esta mañana. «De repente, sonó la alarma y sí nos asustamos un poco», puntualizaba después.

Otros, que sí sintieron un ligero balanceo, intercambiaron rápidamente mensajes en redes: «¿Habrá réplicas?», «¿Lo habéis notado?». La inquietud se propagó unos minutos, hasta que quedó claro que en Miranda apenas se había sentido.

El alcance del sismo

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) confirmó un terremoto de magnitud 4,0 con epicentro en Iruña de Oca y registrado a poca profundidad, lo que favoreció que la sacudida se percibiera en buena parte de Álava. El movimiento se sintió de forma notable en Vitoria-Gasteiz, La Puebla de Arganzón y Kuartango, aunque sin provocar daños personales ni materiales. También llegó, de forma más tenue, a localidades próximas como Miranda de Ebro, Logroño o Basauri.

Noticias relacionadas

Recuerdos de La Lunada, la estación de esquí de Burgos donde medio Bilbao aprendió a deslizarse

Recuerdos de La Lunada, la estación de esquí de Burgos donde medio Bilbao aprendió a deslizarse

Herido un hombre en el accidente entre dos turismos en Burgos

Herido un hombre en el accidente entre dos turismos en Burgos

Un accidente en Aranda de Duero deja un ciclista herido

Un accidente en Aranda de Duero deja un ciclista herido

En Miranda, la reacción fue desigual: algunos sintieron un leve temblor, otros solo recibieron la alerta y muchos ni siquiera lo notaron. Lo que sí generó revuelo fue la posibilidad de nuevas sacudidas, aunque lo cierto es que, hasta el momento, no se ha registrado ninguna réplica significativa y la actividad sísmica de una zona bastante estable ha vuelto a la normalidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un hombre en el accidente entre dos turismos en Burgos
  2. 2 La carretera de Burgos con problemas de hundimiento que reconstruirá Transportes
  3. 3 Los recuerdos de la reina Ena en Burgos: una historia de amor y modernización en el siglo XX
  4. 4 Herido un ciclista en un accidente en Aranda
  5. 5 Siete razas autóctonas y más de 36.000 animales, Burgos protege su patrimonio ganadero
  6. 6 La alarma de un terremoto sobresalta a Miranda en plena noche
  7. 7 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 7 de diciembre
  8. 8 La Junta mejorará los accesos a las fincas de concentración en Alfoz de Quintanadueñas
  9. 9 El estilo arquitectónico y los detalles que se encuentran en el Congreso de los Diputados
  10. 10 Con ropa deportiva y en Nueva York, así ha presentado Amelia Bono a su novio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La alarma de un terremoto sobresalta a Miranda en plena noche

La alarma de un terremoto sobresalta a Miranda en plena noche