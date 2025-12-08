La alarma de un terremoto sobresalta a Miranda en plena noche La alerta sísmica por un terremoto de magnitud 4,5 cerca de Iruña de Oca sorprendió de madrugada en Miranda de Ebro

Un temblor en Álava desvela a Miranda. Pasaba la medianoche del lunes cuando numerosos vecinos de la ciudad fueron sorprendidos con una alerta sísmica en sus teléfonos móviles. El aviso informaba de un terremoto de magnitud 4,5 que acababa de registrarse a pocos kilómetros de Iruña de Oca, en Álava.

Pese a que muchos mirandeses ni siquiera percibieron el temblor, el estridente sonido del mensaje, unido al concepto del sismo, fue suficiente para generar cierto desconcierto en la ciudad a orillas del Ebro.

Ampliar Alerta que llegó a los móviles en Miranda de Ebro. BC

«Nosotros estábamos despiertos, pero no hemos notado nada», explicaba Rocío esta mañana. «De repente, sonó la alarma y sí nos asustamos un poco», puntualizaba después.

Otros, que sí sintieron un ligero balanceo, intercambiaron rápidamente mensajes en redes: «¿Habrá réplicas?», «¿Lo habéis notado?». La inquietud se propagó unos minutos, hasta que quedó claro que en Miranda apenas se había sentido.

El alcance del sismo

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) confirmó un terremoto de magnitud 4,0 con epicentro en Iruña de Oca y registrado a poca profundidad, lo que favoreció que la sacudida se percibiera en buena parte de Álava. El movimiento se sintió de forma notable en Vitoria-Gasteiz, La Puebla de Arganzón y Kuartango, aunque sin provocar daños personales ni materiales. También llegó, de forma más tenue, a localidades próximas como Miranda de Ebro, Logroño o Basauri.

En Miranda, la reacción fue desigual: algunos sintieron un leve temblor, otros solo recibieron la alerta y muchos ni siquiera lo notaron. Lo que sí generó revuelo fue la posibilidad de nuevas sacudidas, aunque lo cierto es que, hasta el momento, no se ha registrado ninguna réplica significativa y la actividad sísmica de una zona bastante estable ha vuelto a la normalidad.

