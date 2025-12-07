La Junta mejorará los accesos a las fincas de concentración en Alfoz de Quintanadueñas El uso de maquinaria más grande, potente y de más peso hace que los primitivos caminos de concentración se hayan quedado pequeños

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León tiene la intención de mejorar y acondicionar los accesos a las fincas de concentración de Alfoz de Quintanadueñas, en el sector correspondiente a Marmellar de Arriba.

Las infraestructuras rurales en la zona de actuación son muy deficientes: la red de caminos es insuficiente ya que carece de un drenaje correcto, cunetas y bombeo, por lo que gran parte quedan impracticables durante las épocas lluviosas.

Las infraestructuras proyectadas se han basado «en la nueva reorganización de las fincas de reemplazo», garantizando el acceso a las tierras. En este intento se han proyectado la «unión de caminos», para dar continuidad a las rutas principales de los pueblos limítrofes. Por ello se van a ajustar lo más posible «a las antiguas trazas» existentes, con objeto de simplificar la obra y minimizar el impacto ambiental.

La red actual de caminos es insuficiente por su trazado, falta de estructura y dimensionado. La Consejería los ha calificado como «no aptos» para la agricultura actual en la que se tiende a maquinaria de mayores dimensiones que hagan incrementar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas.

Nuevo trazado

El nuevo trazado ha sido proyectado con criterios técnicos y económicos, de acuerdo con las características geotécnicas de la zona, la ubicación de las nuevas fincas de reemplazo, la seguridad en la circulación de vehículos, la maquinaria actual, la comunicación entre los diferentes parajes y la unión con caminos principales de los términos colindantes.

La red de está compuesta por caminos «principales, secundarios y explanaciones». Los primeros tendrán una anchura útil de seis metros de capa de rodadura, formada por un firme de 15 centímetros de espesor de zahorra de roca. Suman una cuneta de sección triangular a cada lado, de un metro de base

Los caminos secundarios tendrán una anchura de cinco metros de capa de rodadura, el espesor de la capa de zahorra, una vez compactada, será de 15 centímetros. Tendrán una cuneta de sección triangular a cada lado, de un metro. Las explanaciones tienen una anchura de cuatro metros con cunetas. Son caminos de acceso a fincas de tipo terminal. La superficie dominada por este tipo de camino es muy pequeña, teniendo densidades de tráfico muy reducidas.

Todas ellas tendrán entronques de acceso. Su firme estará formado será un pavimento de 15 centímetros de espesor de hormigón armado, con un paso salvacuneta en los casos que sea necesario y con la correspondiente señal de STOP. La longitud total de caminos en los que se interviene es de 142.217 metros. El plazo es de un año y el presupuesto asciende a 694.200 euros.