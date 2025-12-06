El hotel rural con bar que se alquila por 472 euros al mes en un pueblo de Burgos Huérmeces quiere mantener su único bar, además de ofrecer refugio a sus visitantes

Burgos Sábado, 6 de diciembre 2025

Que el bar de un pueblo esté abierto significa que hay vida. Por pocos habitantes que sume, señalará que tienen un sitio donde encontrarse y compartir su día a día. Por eso, los pequeños municipios de la provincia de Burgos, como Huérmeces, tratan de que estos locales no se queden sin nadie detrás de la barra.

En el caso de este pueblo, situado en la comarca de Odra-Pisuerga y a unos 26 kilómetros de Burgos, alquila un bar y un hotel rural. Ambos negocios se arriendan juntos, dado que se sitúan en un único edificio de 464 metros cuadrados. Este se ubica en el número 9 de la calle Real, donde antiguamente se situaban las escuelas de Huérmeces y las casas de sus maestros.

El pueblo de 74 habitantes censados busca alquilar el hotel rural Los Faroles, que también alberga el único bar de Huérmeces, y que cuenta con dos plantas. En la de abajo se sitúa el bar y una habitación; mientras que en el piso superior se sitúan otras seis habitaciones con baño privado y un apartamento.

Hotel rural Los Faroles, en Huérmeces, Burgos. Ayuntamiento de Huérmeces

Este hotel rural de un pueblo de Burgos se alquila durante un año, aunque existe la posibilidad de ampliar el contrato por otros dos años más. En cuanto al precio, el Ayuntamiento de Huérmeces ha estipulado que el alquiler cueste, como mínimo, 390 euros al mes más IVA; es decir, 471,90 euros. Esta cantidad podrá ser mejorada al alza.

Criterios de adjudicación para el hotel rural

Sin embargo, para poder alquilarlo, el Ayuntamiento de Huérmeces ha establecido ciertos criterios de adjudicación, que se puede consultar en la plataforma de contratación de la Diputación de Burgos. La oferta económica se valorará con hasta 50 puntos.

Por otro lado, habrá cinco condiciones más que otorgarán hasta diez puntos cada una: las actividades a realizar, el mantenimiento de la sala de usos múltiples, la experiencia profesional, la ampliación del horario y el precio de venta al público.

Respecto al horario, el Consistorio de este pueblo burgalés estima un día de descanso semanal y 15 días de vacaciones entre enero y marzo. El bar deberá estar abierto de septiembre a junio de 9:30 a 22:30 y en julio y agosto hasta las 00:00 horas. Además, ni el hotel ni el bar se podrán subarrendar y la persona responsable deberá colaborar con la organización de las fiestas de Huérmeces.

Por otro lado, la sala de usos múltiples del inmueble servirá para uso del Ayuntamiento si este lo requiere. Las ofertas para poder gestionar el bar y hotel rural de Huérmeces podrán entregarse hasta el miércoles 10 de diciembre a las 9:00 horas. A los ofertantes se les solicitará una fianza provisional de 200 euros, que deberán abonar en ese tiempo para poder emprender en el medio rural de Burgos.