BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista del hotel rural Los Faroles, en Huérmeces, Burgos. Ayuntamiento de Huérmeces

El hotel rural con bar que se alquila por 472 euros al mes en un pueblo de Burgos

Huérmeces quiere mantener su único bar, además de ofrecer refugio a sus visitantes

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:23

Comenta

Que el bar de un pueblo esté abierto significa que hay vida. Por pocos habitantes que sume, señalará que tienen un sitio donde encontrarse y compartir su día a día. Por eso, los pequeños municipios de la provincia de Burgos, como Huérmeces, tratan de que estos locales no se queden sin nadie detrás de la barra.

En el caso de este pueblo, situado en la comarca de Odra-Pisuerga y a unos 26 kilómetros de Burgos, alquila un bar y un hotel rural. Ambos negocios se arriendan juntos, dado que se sitúan en un único edificio de 464 metros cuadrados. Este se ubica en el número 9 de la calle Real, donde antiguamente se situaban las escuelas de Huérmeces y las casas de sus maestros.

El pueblo de 74 habitantes censados busca alquilar el hotel rural Los Faroles, que también alberga el único bar de Huérmeces, y que cuenta con dos plantas. En la de abajo se sitúa el bar y una habitación; mientras que en el piso superior se sitúan otras seis habitaciones con baño privado y un apartamento.

Hotel rural Los Faroles, en Huérmeces, Burgos. Ayuntamiento de Huérmeces
Imagen principal - Hotel rural Los Faroles, en Huérmeces, Burgos.
Imagen secundaria 1 - Hotel rural Los Faroles, en Huérmeces, Burgos.
Imagen secundaria 2 - Hotel rural Los Faroles, en Huérmeces, Burgos.

Este hotel rural de un pueblo de Burgos se alquila durante un año, aunque existe la posibilidad de ampliar el contrato por otros dos años más. En cuanto al precio, el Ayuntamiento de Huérmeces ha estipulado que el alquiler cueste, como mínimo, 390 euros al mes más IVA; es decir, 471,90 euros. Esta cantidad podrá ser mejorada al alza.

Criterios de adjudicación para el hotel rural

Sin embargo, para poder alquilarlo, el Ayuntamiento de Huérmeces ha establecido ciertos criterios de adjudicación, que se puede consultar en la plataforma de contratación de la Diputación de Burgos. La oferta económica se valorará con hasta 50 puntos.

Por otro lado, habrá cinco condiciones más que otorgarán hasta diez puntos cada una: las actividades a realizar, el mantenimiento de la sala de usos múltiples, la experiencia profesional, la ampliación del horario y el precio de venta al público.

Noticias relacionadas

El gran 'géiser' que ha sorprendido a los vecinos de Aranda en plena Plaza Mayor

El gran 'géiser' que ha sorprendido a los vecinos de Aranda en plena Plaza Mayor

Un viaje con el paladar: los platos de Burgos que recomienda National Geographic

Un viaje con el paladar: los platos de Burgos que recomienda National Geographic

Alquilan bar y casa en un pueblo de Burgos por 60 euros al mes y subvención en luz y pellets

Alquilan bar y casa en un pueblo de Burgos por 60 euros al mes y subvención en luz y pellets

Respecto al horario, el Consistorio de este pueblo burgalés estima un día de descanso semanal y 15 días de vacaciones entre enero y marzo. El bar deberá estar abierto de septiembre a junio de 9:30 a 22:30 y en julio y agosto hasta las 00:00 horas. Además, ni el hotel ni el bar se podrán subarrendar y la persona responsable deberá colaborar con la organización de las fiestas de Huérmeces.

Por otro lado, la sala de usos múltiples del inmueble servirá para uso del Ayuntamiento si este lo requiere. Las ofertas para poder gestionar el bar y hotel rural de Huérmeces podrán entregarse hasta el miércoles 10 de diciembre a las 9:00 horas. A los ofertantes se les solicitará una fianza provisional de 200 euros, que deberán abonar en ese tiempo para poder emprender en el medio rural de Burgos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El panettone de Burgos «como una catedral» que está entre los diez mejores del mundo
  2. 2 De Gamonal a la Plaza Mayor: la Navidad ya ilumina Burgos
  3. 3 El vandalismo que divide a los vecinos de un pueblo de Burgos
  4. 4 Un médico de Burgos, segundo mejor de España como cirujano oral y maxilofacial
  5. 5 La muestra de las puertas de Antonio López en la catedral de Burgos cierra la primera semana con 10.040 visitantes
  6. 6 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  7. 7 Los números más originales de la Lotería de Navidad que se buscan en Burgos
  8. 8 Ni Madrid ni Barça, pero un Primera División vendrá a Burgos en la siguiente ronda de Copa del Rey
  9. 9 Un golazo de Mario González decide el pase del Burgos CF en la prórroga
  10. 10 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El hotel rural con bar que se alquila por 472 euros al mes en un pueblo de Burgos

El hotel rural con bar que se alquila por 472 euros al mes en un pueblo de Burgos