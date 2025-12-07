Mejorarán las redes de abastecimiento de Aldea y Navas del Pinar Las dos pedanías -colindantes- pertenecen al Ayuntamiento de Hontoria del Pinar, y se trata de tuberías ejecutadas hace más de 50 años, que es necesario renovar

El Ayuntamiento de Hontoria del Pinar va a renovar varios tramos de la red de abastecimiento de agua de diversas fuentes en las pedanías de Aldea del Pinar y Navas del Pinar. Se trata de tuberías ejecutadas hace más de 50 años que presentan en la actualidad estado deficiente de conservación y problemas de salubridad debido a los materiales de las tuberías.

Es una actuación que complementan las llevadas a cabo años atrás y que reemplazaron parte de la red del suministro de los puntos de consumo de ambas localidades, como son fuentes y pilones. Unos trabajos que van a comenzar en las captaciones subterráneas. En el primero de los casos, en la aldea del Pinar, la captación se encuentra en un manantial natural en el paraje de la muela a un kilómetro al norte de la localidad, donde se distribuye directamente.

En el caso de Navas del Pinar, la actuación comienza en las captaciones del manantial, ubicado en el paraje, el Cubillo, que se ubica a unos 450 metros al oeste de la localidad. Desde ahí se distribuye el agua a través de una tubería subterránea. la actuación comienza en las captaciones del manantial, ubicado en el paraje, el Cubillo, desde donde se distribuye el agua mediante tubería subterránea.

Con los trabajos que se van a llevar a cabo, se va a completar la renovación de la red de ambas pedanías. En este sentido se va a sustituir la tubería actual por una de polietileno de alta densidad que garantiza la distribución y suministro de agua utilizando las mejores técnicas posibles.

En la actualidad, la tubería por la que se lleva el agua desde los manantiales es de fibrocemento que fue un material muy utilizado en las redes de abastecimiento de agua potable hace 60 años y hasta finales de los años 80. Además de los problemas de salud que potencialmente pueden presentar estas redes de distribución, la representa problemas de funcionamiento con fugas, fisuras, problemas de sedimentación y otras patologías

En Aldea del Pinar se pretende sustituir una tubería de 950 metros desde la captación hasta la conexión, mientras que en Navas del Pinar es aproximadamente la mitad. En los dos casos se sustituirán las redes, llevando a cabo primero una demolición y retirada de las viejas canalizaciones. Además, se van a realizar registros para el control y mantenimiento de cada cien metros de línea de distribución, con sus llaves de corte, válvulas de seguridad y anti retorno y los elementos que se precisan para completar el ciclo del agua. Una vez sustituidos, se entroncarán con la red existente. Esta actuación tiene un coste de 71.000 euros.