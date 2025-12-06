BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 6 de diciembre
Papeleta para el sorteo de la Primitiva. BC

El sorteo de la Primitiva deja un segundo premio en Burgos

Ha habido un segundo premio de 50.188,59 para cuatro acertantes, uno de ellos en Briviesca

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:35

La suerte planea de nuevo sobre la provincia de Burgos. Si haces pocas semanas era la Lotería Nacional la que repartía un buen pellizco, esta vez ha sido el sorteo de la Primitiva el que ha dejado un buen pellizco y lo ha hecho en Briviesca, donde se ha validado un boleto acertante de un premio de segunda categoría.

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva de este sábado 6 de diciembre han sido 33 30 04 28 26 03, complementario el 43 y reintegro el 1. Como no ha habido acertantes de primera categoría (seis aciertos más el reintegro) se acumula un bote esta semana de 55.500.000,00 euros.

Sin embargo sí ha habido cuatro acertantes de segunda categoría (cinco números más el complementario) uno de ellos expedido en la administración de lotería número 1 de Briviesca. El premio unitario es de 55.500.000,00 euros. Un buen pellizco que seguro ha tenido muy buena acogida para el ganador burgalés.

Además de en Briviesca, hay un acertante de segunda categoría en Valencia, otro en Madrid y otro en Albacete.

