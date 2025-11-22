BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

La Lotería Nacional ha sonreído a Burgos de nuevo. BC

El primer premio de la Lotería Nacional cae de nuevo en Burgos

El 74.622 ha sido el número agraciado con 600.000 en el sorteo celebrado este sábado y se ha vendido en la provincia de burgalesa

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:56

Comenta

Por segunda vez en apenas dos días la Lotería Nacional ha dejado un primer premio en la provincia de Burgos. El 74.622 ha sido premiado con 600.000 euros al número en el sorteo de este sábado 22 de noviembre y se ha vendido en Trespaderne.

El establecimiento que ha expedido el número se encuentra en la calle Negro Día del municipio y ha repartido la alegría a uno de sus clientes esta jornada. Eso sí, por el momento se desconoce si se ha vendido un décimo, que estaría premiado con 60.000 euros, o una serie en el municipio.

La suerte ha sonreído a la provincia burgalesa de forma muy seguida, nada menos que dos veces esta semana ya que la Lotería Nacional también dejaba un primer premio en el sorteo del jueves 20 de noviembre en Aranda de Duero.

Además de en Burgos, el número premiado se ha vendido en Alicante, Barcelona, Guadalajara, Baleares, Las Palmas, Madrid, Valencia y Zaragoza.

