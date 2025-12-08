Herido un conductor tras un accidente con un jabalí en Burgos El suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana de este lunes en Pinilla de los Barruecos

Gloria Díez Burgos Lunes, 8 de diciembre 2025, 10:35

Un hombre ha resultado herido este lunes a primera hora de la mañana en un accidente con un jabalí en la provincia de Burgos. El suceso ha ocurrido al filo de las 8:00 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de que un turismo había chocado con un animal en la carretera N-234, a la altura del kilómetro 428, en Pinilla de los Barruecos.

El alertante indicaba que el vehículo había colisionado contra un jabalí y que el herido, un hombre de 43 años, necesitaba asistencia sanitaria.

Indicaba que se hallaba consciente y que refería dolor en el cuello. El 112 daba aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que enviaba una ambulancia para atender al herido.

La provincia de Burgos registra siete accidentes al dia de media provocados por fauna salvaje en las carreteras. A lo largo de 2024 se registraron un total de 3.539 accidentes en las carreteras de la provincia, de los cuales en 2.350 estuvo implicado un animal lo que representa el 66,40%.

Es una cifra alta pero inferior a los dos años anteriores con 2.920 accidentes con animales en 2022 y 2.380.