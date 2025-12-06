BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Foto de archivo de una búsqueda de la Guardia Civil. BC

Guían a dos senderistas que se habían perdido en el norte de Burgos

Tras la detección de su ubicación en tiempo real gracias a sus móviles, la Guardia Civil ha guiado a una pareja hasta el embalse de Ordunte

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:08

Una pareja ha tenido que ser guiada por la Guardia Civil tras perderse mientras hacían una ruta en el norte de Burgos. Los agentes han monitorizado sus móviles para conocer su ubicación y poder llevarles hasta un lugar seguro.

El suceso ha ocurrido pasadas las 16:15 horas de este sábado, 6 de diciembre. Una pareja compuesta por un hombre y una mujer se encontraban en la montaña de Nava de Ordunte, en el término municipal de Valle de Mena. Trataban de ascender al monte Coliza.

Sin embargo, la pareja de ruta por el norte de Burgos se ha desorientado debido a las condiciones meteorológicas desfavorables. Asimismo, han perdido el trazado y desconocían cómo llegar al punto de inicio. Al momento llamaban al servicio de Emergencias 1-1-2, que también se ponía en contacto con la Guardia Civil.

Los técnicos de Emergencias han obtenido la ubicación en tiempo real de ambas personas a través de sus teléfonos móviles. Acto seguido, han monitorizado su movimiento sobre cartografía digital y, mediante una llamada telefónica, les han guiado hasta el pantano de Ordunte.

Así, la pareja perdida en el norte de Burgos ha sido redirigida hasta la senda. Poco antes de las 18:00 horas han conseguido establecer contacto con una patrulla de la Guardia Civil en el embalse de Ordunte. Más tarde, los agentes les han trasladado en vehículo oficial hasta Valmaseda, Vizcaya, donde la pareja tenía estacionado su vehículo.

