Terremotos en Burgos: del seísmo de 4,3 grados de Villarcayo en 1939 al de este lunes en la comarca de Miranda Burgos no es una provincia de alta sismicidad. Nunca se va a dar un terremoto que cause daños y muertes; sin embargo, el subsuelo se mueve en todo el territorio y no lo percibimos

Julio César Rico Burgos Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:13 Comenta Compartir

Los últimos registros del Instituto Geográfico Nacional (IGN) desvelan que, en los últimos 86 años, el subsuelo de la provincia de Burgos ha temblado casi 40 veces. En unas ocasiones con mayor intensidad que en otra, casi siempre de manera imperceptible. El que sí sintieron y con miedo fue el de Villarcayo un 2 de octubre de 1939.

La mayor parte de los temblores están registrados en los últimos 35 años y los terremotos afectan fundamentalmente a la franja de la provincia de Burgos que va entre condado de Treviño y las Merindades. El último, el que se notaba en Miranda de Ebro, y que tuvo como epicentro Iruña de Oca, muy cerquita de Vitoria-Gasteiz.

Desde hace unos años, la tradicional Escala de Richter ya no se usa para medir la intensidad de los sismos. Desde 2008, los sismólogos usan otra fórmula la mbLg, que es la que usa el IGN. Coincide con la de Richter, de manera que para un periodo de un segundo ambas escalas coinciden a una distancia de referencia de 100 kilómetros. La expresión matemática de esta magnitud viene dada por esa fórmula.

Aunque los burgaleses de la provincia apenas hayan notado algo bajo sus pies, lo cierto es que con menor intensidad que en Miranda también se ha movido la tierra este lunes bajo Briviesca, Belorado, Burgos y Lerma. En estas localidades en intensidad II, según la información transmitida por el IGN.

La explicación hay que encontrarla en que en esta zona de la provincia, los Montes Obarenes se encuentran en una franja móvil con una zona tectónica no muy estable y desde Pancorbo hasta Merindades el interior de la tierra está en constante movimiento.

Sin embargo, la provincia no es un lugar de alta sismografía, más bien todo lo contrario. Los movimientos de tierra no pasan de un susto. Eso sí, la tierra tiembla más en el norte de la provincia de Burgos que en el sur.

Al norte del paralelo 42

La zona cercana a la provincia de Álava es la que más sismos acumula desde que registros. Sin embargo, en Burgos la localidad que vivió el terremoto más grave fue Villarcayo, el 2 de octubre de 1939 con 4,3 grados en la escala de Richter. Berberana con 3,4 hace 35 años también registró un temblor que sin embargo no causó daños.

Ampliar

La provincia de Burgos cuenta con varias estaciones sísmicas, una de ellas en Hontomín, en la franja central de la provincia, en los terrenos de almacenamiento de CO2. Se trata de una serie de estaciones microsísmicas para la recogida de datos y registro. Las zonas más sísmicas de la provincia irían desde Pancorbo hasta Las Merindades.

Según expertos de la Asociación de Geocientífica de Burgos, «se suelan dar en los lugares en los que la inestabilidad interior de suelo es más evidente». Temblores de escala 1,5, 2 ó 2,5 «se están produciendo sistemáticamente, «pero no los percibimos, aunque quedan registrados en las estaciones sísmicas». Los sismos que se producen en Burgos son de escasa entidad. Sin embargo, desde que hay mediciones, se han producido casi 40 en los últimos años. Y todos en el norte, a muy poca distancia del ocurrido en Iruña de Oka.

La mayor parte de los que se han registrado hasta la fecha se han sentido en la zona de Las Merindades o en la Sierra de la Demanda. Merindad de Valdeporres, Huerta de Abajo, el embalse de Ordunte, Villasur de Herreros, Cerezo de Río Tirón o Melgar de Fernamental, Merindad de Sotoscueva, Valderrama, Frías, Riocavado de la Sierra, Arlanzón, Los Altos de Dobro, Merindad de Valdivielso, Valle de Zamanzas, Fuentebureba o Valle de Losa.

La mayor parte de ellos ha sido movimientos leves y algunos de ellos imperceptibles para la población y se mueven entre 1,1 y 2,1 mgLb. Sin embargo, bajo los pies de los burgaleses existen fracturas en la corteza terrestre que en cualquier momento se pueden activar.