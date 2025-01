Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 30 de enero

BURGOSconecta Burgos Jueves, 30 de enero 2025, 20:06 Comenta Compartir

1 Gastronomía Cuatro hamburguesas de Burgos luchan por el título de la mejor de España

La mejor hamburguesa de España podría estar en la provincia de Burgos, más en concreto en la capital burgalesa o en Miranda de Ebro. Dos restaurantes de Burgos y dos de Miranda compiten en el campeonato Best Burger Spain, que se celebra del 30 de enero al 2 de marzo y al que concurren 450 participantes de toda España, 100 más que en la anterior edición.

2 Oferta de negocio El pueblo de Burgos donde puedes ser taxista por menos de 100 euros al año

La provincia de Burgos cuenta con cientos de pueblos, pero no todos ellos tienen transporte público. De hecho, 311 núcleos de población no cuentan con este servicio y sus habitantes no pueden moverse si no es con vehículo propio o mediante taxi. En torno a esta segunda opción, el municipio de Santa Cruz de la Salceda, ubicado en La Ribera del Duero burgalesa, ha avanzado un paso más allá, dado que no cuenta con servicio de Transporte a la Demanda financiado por la Junta de Castilla y León

3 Protestas Trabajadores y familiares denuncian la falta de personal de una escuela infantil de Burgos

Los trabajadores de la Escuela Infantil Santa María la Mayor de Burgos y los padres de los niños que acuden a este centro se han unido para mostrar su malestar con la Dirección Provincial de Educación y la Consejería de Educación. Un malestar que, como aseguran, han comunicado personalmente y por diferentes vías tanto a la Dirección Provincial como a la Consejería, pero que no ha sido escuchado.

4 Dejadez municipal El barrio desconectado de Miranda porque el Ayuntamiento les niega una línea de autobús

Los desplazamientos en autobús constituyen una alternativa de movilidad eficiente a la que multitud de personas a lo largo y ancho del territorio nacional recurren, también en Miranda de Ebro. No obstante, en la ciudad del Ebro no todos los vecinos tienen tan sencillo el acceso a este servicio público.

5 Estragos del temporal Una iglesia de Burgos pierde su chimenea por el fuerte viento

Las fuertes rachas de viento han ocasionado que una iglesia de la provincia de Burgos se quede sin chimenea. Se trata del templo de Santa María, de Aranda de Duero, y el suceso ha ocurrido durante el mediodía del miércoles 29 de enero.

Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 El tiempo Burgos se prepara para más jornadas de viento y avisos por nevadas

Este miércoles continúan los avisos amarillos activos en la provincia de Burgos. Cuatro comarcas sufren esta situación que se prolongará hasta, como mínimo, las 16 horas, según previsiones de la Agencia Estatal de Meterología (Aemet). La Cordillera Cantábrica, el Norte, la Meseta y la Ibérica están en aviso amarillo por fuertes rachas de viento que llegarán del suroeste y alcanzarán velocidades de entre 70 y 80 kilómetros por hora.

7 Fiestas en Burgos Este es el programa de las Fiestas de Candelas en Gamonal

Gamonal acoge un año más sus fiestas en honor a la Virgen de las Candelas. Los festejos iniciaron el pasado miércoles 22 de enero y se prolongarán hasta el miércoles 5 de febrero, aunque los días fuertes de la celebración tienen lugar este fin de semana.

8 Sucesos Investigan a un preso de Burgos por el robo de 13 vehículos en una noche

Un joven de 22 años ha sido investigado por el robo con fuerza en el interior de 13 vehículos. El hombre se encuentra internado en la cárcel de Burgos por otros delitos diferentes de los robos en coches en La Bureba. La Guardia Civil ha investigado a un joven de 22 años como presunto autor de 13 delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos -algunos en grado de tentativa- y de un delito de daños.

9 Detenida Detenida por robar en los vestuarios de un gimnasio de Burgos y usar las tarjetas sustraídas

Una mujer joven ha sido detenida por los agentes de la Comisaría Provincial de Burgos como presunta autora de un delito continuado de estafa a una mujer joven, tras comprobar que en diferentes comercios de la capital realizó compras de productos abonando los mismos con tarjetas bancarias previamente sustraídas en un conocido gimnasio de la capital.

10 Meteorología Alertan de crecidas en varios ríos de la provincia de Burgos

El temporal no solo está dejando avisos por fuertes vientos, lluvias y frío, sino también la previsión de importantes crecidas en algunos ríos de la provincia de Burgos. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) mantiene la vigilancia en los ríos del noroeste de la cuenca, ya que este jueves por la tarde está previsto el incremento de caudal del río Nela y en la madrugada del viernes el del propio Ebro.

