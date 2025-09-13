Directo | Atlético - Villarreal

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 4 S13/09 · Árbitro: José Luis Munuera Montero
Atlético
21:00h.
0
-
0
Villarreal
Min. 8
ATM
VIL
Colpisa
Madrid
Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:44
6'
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.
5'
Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
5'
Falta de Dani Parejo (Villarreal).
3'
Falta de Sergi Cardona (Villarreal).
2'
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
Robin Le Normand
defensa
Clément Lenglet
defensa
Matteo Ruggeri
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Nico González
centrocampista
Antoine Griezmann
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
Marcelino García
4-4-2
Luiz Lúcio Reis Júnior
portero
Santiago Mouriño
defensa
Juan Foyth
defensa
Renato Palma Veiga
defensa
Sergi Cardona
defensa
Tajon Buchanan
centrocampista
Thomas Partey
centrocampista
Dani Parejo
centrocampista
Alberto Moleiro
centrocampista
Nicolas Pépé
Delantero
Georges Mikautadze
Delantero
76,6%
ATM
23,4%
VIL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|2
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|2
|
