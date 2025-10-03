BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen del encuentro de la pasada jornada que enfrentó al Burgos Cf y el Málaga CF. BC

El Burgos CF busca prolongar su estado de forma en Huesca

El conjunto blanquinegro se enfrenta al equipo oscense este sábado, a las 18:30 horas

Burgos

Viernes, 3 de octubre 2025, 19:47

El Burgos CF encara la octava jornada de LaLiga HyperMotion, en la que se medirá a la SD Huesca en El Alcoraz, este sábado, 4 de octubre, a las 18:30 horas.

Los pupilos de Luis Miguel Ramis llegan en buena dinámica, encadenando cuatro partidos consecutivos puntuando, con dos victorias (la más reciente en El Plantío ante el Málaga CF, y otra en Gijón ante el Real Sporting) y dos empates ante UD Las Palmas y Granada CF.

Esta racha de resultados emplaza al conjunto blanquinegro en la quinta posición de la tabla con 12 puntos, dos más que, precisamente, el próximo rival en décima posición.

Por su parte, la SD Huesca ha caído en sus dos últimos compromisos ligueros, el primero de ellos por 4-0 ante el RC Deportivo en Riazor, y el último en su casa ante el Granada CF (0-1).

