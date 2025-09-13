El Burgos CF busca la sorpresa en El Molinón ante un Sporting lanzado Los blanquinegros visitan a un Sporting en forma con el reto de conquistar uno de los estadios más emblemáticos del fútbol español

BURGOSconecta Burgos Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:23 Comenta Compartir

El Burgos CF afronta este domingo (18:30 horas) un exigente reto en la quinta jornada de LaLiga Hypermotion: visitar al Real Sporting de Gijón en El Molinón–Enrique Castro 'Quini', uno de los templos históricos del fútbol español.

El equipo de Jon Pérez Bolo viaja a Asturias con la intención de sumar su segunda victoria del curso y dar un golpe de autoridad frente a un rival que ha arrancado la temporada con fuerza y que ocupa la segunda posición en la tabla. Los blanquinegros, que vienen de firmar un empate sin goles en El Plantío frente a la UD Las Palmas, acumulan cinco puntos en cuatro jornadas y se sitúan en la zona media de la clasificación.

El Sporting, por su parte, llega herido tras encajar en Riazor su primera derrota del campeonato (1-0 frente al Deportivo). Los de Luis Miguel Ramis se han mostrado hasta ahora como uno de los bloques más sólidos en defensa, con solo un tanto recibido en los primeros cuatro encuentros.

Dinámicas recientes

Burgos CF: 2-2 Real Valladolid, 5-1 CyD Leonesa, 0-0 Deportivo, 2-1 Andorra, 0-0 UD Las Palmas.

Sporting: 3-0 Racing de Ferrol, 2-1 Córdoba, 0-1 Ceuta, 1-0 CyD Leonesa, 1-0 Deportivo.

Dónde seguir el encuentro

El choque podrá verse en directo a través de Movistar+, DAZN, Prime Video Channels, GOL y el resto de operadores con derechos de LaLiga Hypermotion (Vodafone, Orange, Telecable, Yoigo, Virgin Telco, Euskaltel, R, Embou, DIGI, Hits Mobile, Populoos, Netllar, Oceans, Ten, 7play, Adamo, +Media, Canal Sur, Aragón TV, Televisión Canaria y CRTVG).