BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un partido del Burgos CF en El Molinón. Luis Manso

El Burgos CF busca la sorpresa en El Molinón ante un Sporting lanzado

Los blanquinegros visitan a un Sporting en forma con el reto de conquistar uno de los estadios más emblemáticos del fútbol español

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:23

El Burgos CF afronta este domingo (18:30 horas) un exigente reto en la quinta jornada de LaLiga Hypermotion: visitar al Real Sporting de Gijón en El Molinón–Enrique Castro 'Quini', uno de los templos históricos del fútbol español.

El equipo de Jon Pérez Bolo viaja a Asturias con la intención de sumar su segunda victoria del curso y dar un golpe de autoridad frente a un rival que ha arrancado la temporada con fuerza y que ocupa la segunda posición en la tabla. Los blanquinegros, que vienen de firmar un empate sin goles en El Plantío frente a la UD Las Palmas, acumulan cinco puntos en cuatro jornadas y se sitúan en la zona media de la clasificación.

El Sporting, por su parte, llega herido tras encajar en Riazor su primera derrota del campeonato (1-0 frente al Deportivo). Los de Luis Miguel Ramis se han mostrado hasta ahora como uno de los bloques más sólidos en defensa, con solo un tanto recibido en los primeros cuatro encuentros.

Dinámicas recientes

Burgos CF: 2-2 Real Valladolid, 5-1 CyD Leonesa, 0-0 Deportivo, 2-1 Andorra, 0-0 UD Las Palmas.

Sporting: 3-0 Racing de Ferrol, 2-1 Córdoba, 0-1 Ceuta, 1-0 CyD Leonesa, 1-0 Deportivo.

Dónde seguir el encuentro

El choque podrá verse en directo a través de Movistar+, DAZN, Prime Video Channels, GOL y el resto de operadores con derechos de LaLiga Hypermotion (Vodafone, Orange, Telecable, Yoigo, Virgin Telco, Euskaltel, R, Embou, DIGI, Hits Mobile, Populoos, Netllar, Oceans, Ten, 7play, Adamo, +Media, Canal Sur, Aragón TV, Televisión Canaria y CRTVG).

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo restaurante que abre sus puertas en Burgos
  2. 2 Alarma en Burgos por un incendio en una vivienda en la que había un hombre pidiendo ayuda
  3. 3 Una foto histórica y 2031 personas antes de destruir la Catedral de Burgos de cartón
  4. 4 Detenido en Burgos con dos kilos de cocaína por valor de 276.000 euros
  5. 5 Los Bomberos rescatan a un joven ciclista herido en el monte junto al hospital de Burgos
  6. 6 El restaurante de Burgos que está nominado a mejor apertura en 2024 a nivel nacional
  7. 7 La primera Feria de la Morcilla de Burgos que revive el espíritu de las antiguas fiestas de la ciudad
  8. 8 Burgos, la provincia con las huertas y viñedos más caros de Castilla y León
  9. 9 El enigma del número 60: el cuadrado mágico oculto en la Catedral de Burgos
  10. 10 Ruidos, suciedad y aparcamiento irregular: la parcela sin dueño que desespera a un barrio de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El Burgos CF busca la sorpresa en El Molinón ante un Sporting lanzado

El Burgos CF busca la sorpresa en El Molinón ante un Sporting lanzado