Una oportunidad para dar un paso al frente

El Burgos CF afronta este lunes el primero de sus dos partidos consecutivos en casa con la intención de sumar la segunda victoria consecutiva

Burgos

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:03

El Burgos CF regresa este lunes a El Plantío con el objetivo de sumar ante el Granada CF la que sería su segunda victoria consecutiva. Tras el trabajado triunfo cosechado el pasado fin de semana frente al Sporting de Gijón, Ramis y sus jugadores han dispuesto de tiempo suficiente como para descansar y preparar con garantías el primero de los dos choques seguidos que disputarán en su feudo.

El cuadro blanquinegro afronta el duelo frente al conjunto nazarí con buenas sensaciones, tras haber sumado 8 puntos en cinco jornadas merced a dos victorias, dos empates y la derrota frente al Andorra. El propio Ramis reconocía en la previa que el equipo estaba en un buen momento, pero todavía está lejos de su mejor versión en muchas facetas.

Además, el técnico catalán advertía del potencial del Granada. Y es que, a pesar de que el conjunto dirigido por el burgalés Pacheta ha comenzado la temporada de una forma pésima, con sólo un punto en cinco partidos, se trata indudablemente de un equipo con aspiraciones. Cuenta con plantilla, presupuesto, estructura e historia como para revertir la situación y comenzar a escalar posiciones.

Esa circunstancia obligará al Burgos CF a mantener la concentración y niveles altos de intensidad durante todo el choque, en el que podría haber alguna pequeña novedad. No en vano, todo hace indicar que Íñigo Córdoba volverá a la convocatoria tras superar sus dolencias. Habrá que ver si vuelve al once titular en sustitución de Appin en la banda izquierda o parte desde el banquillo.

También Aitor Buñuel, el último en llegar a la disciplina blanquinegra, podría estrenarse en la convocatoria, según dejó entrever Ramis, que no podrá contar, eso sí, con Chapela, Mollejo y Marcelo Expósito, todavía lesionados.

El choque se disputará a partir de las 20:30 horas y servirá para cerrar la sexta jornada en la Liga Hypermotion.

