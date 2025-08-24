BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

LaLiga Hypermotion Jornada 2 D24/08 · Árbitro: José Antonio Sánchez Villalobos

Escudo Real Club Deportivo de La Coruña

Deportivo

17:00h.

Burgos

Escudo Burgos Club de Fútbol
DEP

BUR

Imagen de archivo de un partido entre el Deportivo y el Burgos CF. Carlos Roig

Sigue en directo el partido entre el Deportivo y el Burgos CF

Los de Ramis visitan Riazor en su primer desplazamiento de la temporada

Minuto a minuto

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Domingo, 24 de agosto 2025, 15:00

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Antonio Hidalgo

5-3-2

Alineación

Germán Parreño

portero

Luismi Cruz

defensa

Miguel Loureiro

defensa

Arnau Comas

defensa

Dani Barcia

defensa

Sergio Escudero

defensa

Diego Villares

centrocampista

José Gragera

centrocampista

Mario Soriano

centrocampista

Yeremay Hernández

Delantero

Zakaria Eddahchouri

Delantero

Luis Miguel Ramis

4-2-3-1

Alineación

Ander Cantero

portero

Anderson Arroyo

defensa

Aitor Córdoba

defensa

Grego Sierra

defensa

Florian Miguel

defensa

Iván Morante

centrocampista

Miguel Atienza

centrocampista

David González

centrocampista

Curro Sánchez

centrocampista

Iñigo Córdoba

centrocampista

Fer Niño

Delantero

Estadísticas

0%

BUR

DEP

0%

BUR

BUR

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

