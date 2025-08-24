Sigue en directo el partido entre el Deportivo y el Burgos CF

Secciones
LaLiga Hypermotion Jornada 2 D24/08 · Árbitro: José Antonio Sánchez Villalobos
Deportivo
17:00h.
Burgos
DEP
BUR
Burgos
Domingo, 24 de agosto 2025, 15:00
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Antonio Hidalgo
5-3-2
Germán Parreño
portero
Luismi Cruz
defensa
Miguel Loureiro
defensa
Arnau Comas
defensa
Dani Barcia
defensa
Sergio Escudero
defensa
Diego Villares
centrocampista
José Gragera
centrocampista
Mario Soriano
centrocampista
Yeremay Hernández
Delantero
Zakaria Eddahchouri
Delantero
Luis Miguel Ramis
4-2-3-1
Ander Cantero
portero
Anderson Arroyo
defensa
Aitor Córdoba
defensa
Grego Sierra
defensa
Florian Miguel
defensa
Iván Morante
centrocampista
Miguel Atienza
centrocampista
David González
centrocampista
Curro Sánchez
centrocampista
Iñigo Córdoba
centrocampista
Fer Niño
Delantero
0%
DEP
0%
BUR
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
