Directo | Atlético - Union Saint-Gilloise

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 4 M04/11 · Árbitro: Espen Eskås
Atlético
21:00h.
0
-
0
Union SG
Min. 1
ATM
STG
Colpisa
Martes, 4 de noviembre 2025, 20:39
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Nahuel Molina
defensa
Robin Le Normand
defensa
Dávid Hancko
defensa
Matteo Ruggeri
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Álex Baena
centrocampista
Julián Alvarez
Delantero
Antoine Griezmann
Delantero
David Hubert
3-4-2-1
Kjell Scherpen
portero
Kevin Mac Allister
defensa
Christian Burgess
defensa
Ross Sykes
defensa
Anan Khalaili
centrocampista
Adem Zorgane
centrocampista
Kamiel Van de Perre
centrocampista
Ousseynou Niang
centrocampista
Rob Schoofs
Delantero
Anouar Ait El Hadj
Delantero
Kevin Rodríguez
Delantero
0%
ATM
0%
STG
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
