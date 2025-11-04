BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 4 M04/11 · Árbitro: Espen Eskås

Escudo Club Atlético de Madrid

Atlético

21:00h.

0

-

0

Union SG

Escudo Royale Union Saint-Gilloise

Min. 1

ATM

STG

Jornada 4

Directo | Atlético - Union Saint-Gilloise

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:39

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Nahuel Molina

defensa

Robin Le Normand

defensa

Dávid Hancko

defensa

Matteo Ruggeri

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Álex Baena

centrocampista

Julián Alvarez

Delantero

Antoine Griezmann

Delantero

David Hubert

3-4-2-1

Alineación

Kjell Scherpen

portero

Kevin Mac Allister

defensa

Christian Burgess

defensa

Ross Sykes

defensa

Anan Khalaili

centrocampista

Adem Zorgane

centrocampista

Kamiel Van de Perre

centrocampista

Ousseynou Niang

centrocampista

Rob Schoofs

Delantero

Anouar Ait El Hadj

Delantero

Kevin Rodríguez

Delantero

Estadísticas

0%

STG

ATM

0%

STG

STG

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Directo | Atlético - Union Saint-Gilloise