Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 3 M21/10 · Árbitro: Urs Schnyder

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

18:45h.

1

-

0

Olympiacos

Escudo Olympiakos CFP

  • Fermín López (6')

Min. 30

BAR

OLY

Gol! Min 6'

Gol de Fermín López

Tarjeta amarilla Min 22'

Balde ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 3

Fermín hace el primero para el Barcelona

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 21 de octubre 2025, 18:25

28'

Remate fallado por Lorenzo Pirola (Olympiakos) remate de cabeza desde el centro del área tras botar una falta.

27'

Falta de Fermín López (Barcelona).

27'

Costinha (Olympiakos) ha recibido una falta en la banda derecha.

23'

Alejandro Balde (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

23'

Falta de Alejandro Balde (Barcelona).

23'

Daniel Podence (Olympiakos) ha recibido una falta en la zona defensiva.

20'

Corner,Olympiakos. Corner cometido por Marc Casadó.

20'

Remate rechazado de Dani García (Olympiakos) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Santiago Hezze.

17'

Falta de Jules Koundé (Barcelona).

17'

Gelson Martins (Olympiakos) ha recibido una falta en la zona defensiva.

17'

Remate parado. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda muy escorado desde la derecha.

15'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Costinha.

13'

Fuera de juego, Olympiakos. Francisco Ortega intentó un pase en profundidad pero Daniel Podence estaba en posición de fuera de juego.

12'

Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.

12'

Falta de Dani García (Olympiakos).

11'

Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área de libre directo.

10'

Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

10'

Falta de Dani García (Olympiakos).

8'

Falta de Dro Fernández (Barcelona).

8'

Costinha (Olympiakos) ha recibido una falta en la banda derecha.

7'

¡Gooooool! Barcelona 1, Olympiakos 0. Fermín López (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área.

5'

Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Alejandro Balde.

1'

Corner,Olympiakos. Corner cometido por Wojciech Szczesny.

1'

Remate parado por bajo a la izquierda. Daniel Podence (Olympiakos) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Chiquinho.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Wojciech Szczesny

portero

Jules Koundé

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Eric García

defensa

Alejandro Balde

defensa

Marc Casadó

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

centrocampista

Fermín López

centrocampista

Dro Fernández

centrocampista

Marcus Rashford

Delantero

José Luis Mendilibar

4-2-3-1

Alineación

Konstantinos Tzolakis

portero

João Pedro Loureiro da Costa

defensa

Panagiotis Retsos

defensa

Lorenzo Pirola

defensa

Francisco Ortega

defensa

Santiago Hezze

centrocampista

Daniel García Carrillo

centrocampista

Gelson Dany Batalha Martins

centrocampista

Francisco Leonel Lima Silva Machado

centrocampista

Daniel Castelo Podence

centrocampista

Ayoub El Kaabi

Delantero

Estadísticas

60,9%

OLY

BAR

39,1%

OLY

OLY

1 Goles 0
2 Remates a puerta 1
2 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 3
4 Faltas cometidas 2

