Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 4 M04/11 · Árbitro: István Kovács

Escudo Liverpool

Liverpool

21:00h.

0

-

0

Real Madrid

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Min. 0

LIV

RMA

Jornada 4

Directo | Liverpool - Real Madrid

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:39

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Arne Slot

4-3-3

Alineación

Giorgi Mamardashvili

portero

Conor Bradley

defensa

Ibrahima Konaté

defensa

Virgil van Dijk

defensa

Andy Robertson

defensa

Dominik Szoboszlai

centrocampista

Ryan Gravenberch

centrocampista

Alexis Mac Allister

centrocampista

Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly

Delantero

Hugo Ekitiké

Delantero

Florian Wirtz

Delantero

Xabi Alonso

4-1-4-1

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Federico Valverde

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Jude Bellingham

centrocampista

Eduardo Camavinga

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

centrocampista

Kylian Mbappé

Delantero

Estadísticas

100%

RMA

LIV

0%

RMA

RMA

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

