Directo | Tottenham - Villarreal

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 1 M16/09 · Árbitro: Rade Obrenovic
Tottenham
21:00h.
1
-
0
Villarreal
Luiz Lúcio Reis Júnior (3')
Min. 16
TOT
VIL
Gol! Min 3'
Gol de Luiz Lúcio Reis Júnior
Colpisa
Martes, 16 de septiembre 2025, 20:38
4'
Gol en propia puerta de Luiz Júnior, Villarreal. Tottenham Hotspur 1, Villarreal 0.
3'
Falta de Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).
3'
Ayoze Pérez (Villarreal) ha recibido una falta en campo contrario.
3'
Falta de Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur).
3'
Tajon Buchanan (Villarreal) ha recibido una falta en la banda izquierda.
2'
Remate fallado por Xavi Simons (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde fuera del área tras botar una falta.
1'
Richarlison (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en campo contrario.
1'
Falta de Juan Foyth (Villarreal).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Thomas Frank
4-2-3-1
Guglielmo Vicario
portero
Pedro Porro
defensa
Cristian Romero
defensa
Micky van de Ven
defensa
Djed Spence
defensa
Rodrigo Bentancur
centrocampista
Pape Matar Sarr
centrocampista
Mohammed Kudus
centrocampista
Lucas Bergvall
centrocampista
Xavi Simons
centrocampista
Richarlison de Andrade
Delantero
Marcelino García
4-4-2
Luiz Lúcio Reis Júnior
portero
Santiago Mouriño
defensa
Juan Foyth
defensa
Renato Palma Veiga
defensa
Sergi Cardona
defensa
Nicolas Pépé
centrocampista
Santi Comesaña
centrocampista
Pape Gueye
centrocampista
Tajon Buchanan
centrocampista
Ayoze Pérez
Delantero
Georges Mikautadze
Delantero
41,6%
TOT
58,4%
VIL
|1
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|1
|2
|Faltas cometidas
|1
|
