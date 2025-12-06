Directo | Athletic - Atlético

BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Tarjeta amarilla Min 13'

Mikel Jauregizar ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 19'

Galarreta ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 27'

Laporte ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 11'

C. Gallagher ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:43

43'

Clément Lenglet (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

43'

Falta de Oihan Sancet (Athletic Club).

43'

Remate parado junto al lado derecho de la portería. Oihan Sancet (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Jesús Areso con un centro al área.

41'

Falta de Nico González (Atlético de Madrid).

41'

Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.

40'

Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.

37'

Fuera de juego, Atlético de Madrid. Nico González intentó un pase en profundidad pero Thiago Almada estaba en posición de fuera de juego.

35'

Remate fallado por Oihan Sancet (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área.

34'

Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

34'

Juego peligroso de Alex Berenguer (Athletic Club).

34'

Remate fallado por Conor Gallagher (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.

33'

Cambio en Athletic Club, entra al campo Dani Vivian sustituyendo a Aymeric Laporte debido a una lesión.

33'

Se reanuda el partido.

32'

El juego está detenido debido a una lesión Aymeric Laporte (Athletic Club).

Icono28'

28'

28'

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

28'

Falta de Aymeric Laporte (Athletic Club).

27'

Remate fallado por Alex Berenguer (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área.

24'

Remate rechazado de Mikel Jauregizar (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área.

22'

Remate fallado por Nico Williams (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Aymeric Laporte.

22'

Falta de Nico González (Atlético de Madrid).

22'

Alex Berenguer (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

21'

Remate fallado por Oihan Sancet (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Alex Berenguer con un centro al área tras un saque de esquina.

20'

20'

Icono20'

Corner,Athletic Club. Corner cometido por Jan Oblak.

18'

Falta de Marc Pubill (Atlético de Madrid).

18'

Unai Simón (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

18'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Jesús Areso.

18'

Remate parado por bajo a la izquierda. Thiago Almada (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Julián Alvarez con un centro al área.

17'

Remate fallado por Nico Williams (Athletic Club) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y por la izquierda tras un saque de esquina.

17'

Remate rechazado de Aymeric Laporte (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área.

17'

Corner,Athletic Club. Corner cometido por Nahuel Molina.

15'

Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).

15'

Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

14'

Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

14'

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

14'

Falta de Mikel Jauregizar (Athletic Club).

14'

Corner,Athletic Club. Corner cometido por Marc Pubill.

12'

Conor Gallagher (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

12'

Falta de Conor Gallagher (Atlético de Madrid).

12'

Oihan Sancet (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.

11'

Remate fallado por Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jesús Areso con un centro al área.

9'

Nahuel Molina (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

9'

Falta de Yuri Berchiche (Athletic Club).

8'

Marc Pubill (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

8'

Falta de Gorka Guruzeta (Athletic Club).

4'

Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

4'

Falta de Gorka Guruzeta (Athletic Club).

1'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Aymeric Laporte.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Jesús Areso

defensa

Aitor Paredes

defensa

Dani Vivian

Sustituto

Yuri Berchiche

defensa

Íñigo Ruíz de Galarreta

centrocampista

Mikel Jauregizar

centrocampista

Alex Berenguer

centrocampista

Oihan Sancet

centrocampista

Nico Williams

centrocampista

Gorka Guruzeta

Delantero

Diego Simeone

4-1-4-1

Alineación

Jan Oblak

portero

Nahuel Molina

defensa

Marc Pubill

defensa

Clément Lenglet

defensa

Dávid Hancko

defensa

Pablo Barrios

centrocampista

Giuliano Simeone

centrocampista

Conor Gallagher

centrocampista

Thiago Almada

centrocampista

Nico González

centrocampista

Julián Alvarez

Delantero

Estadísticas

48,1%

ATM

ATH

51,9%

ATM

ATM

0 Goles 0
1 Remates a puerta 1
6 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
7 Asistencias 3
7 Faltas cometidas 5

Directo | Athletic - Atlético