BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 12 S08/11 · Árbitro: Jesús Gil Manzano

Escudo Club Atlético de Madrid

Atlético

18:30h.

1

-

1

Levante

Escudo Levante Unión Deportiva

  • Adrián de la Fuente (11')

Min. 30

  • Manu Sánchez (20')

[ALTERNATIVE TEXT]

ATM

[ALTERNATIVE TEXT]

LEV

Gol! Min 11'

Gol de Adrián de la Fuente

Gol! Min 20'

Gol de Manu Sánchez

Jornada 12

Directo | Atlético - Levante

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 8 de noviembre 2025, 18:05

Icono28'

Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono28'

Falta de Etta Eyong (Levante).

Icono24'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Mathew Ryan.

Icono24'

Remate parado junto al lado derecho de la portería. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Julián Alvarez con un centro al área.

Icono24'

Fuera de juego, Levante. Matías Moreno intentó un pase en profundidad pero Roger Brugué estaba en posición de fuera de juego.

Icono23'

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono23'

Falta de Manu Sánchez (Levante).

Icono21'

¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Levante 1. Manu Sánchez (Levante) remate de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina.

Icono21'

Corner,Levante. Corner cometido por Matteo Ruggeri.

Icono15'

Mano de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).

Icono15'

José María Giménez (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono15'

Falta de Etta Eyong (Levante).

Icono13'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Kervin Arriaga.

Icono13'

Remate rechazado de Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Julián Alvarez.

Icono12'

Gol en propia puerta de Adrián de la Fuente, Levante. Atlético de Madrid 1, Levante 0.

Icono8'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Adrián de la Fuente.

Icono7'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Adrián de la Fuente.

Icono6'

Remate parado. Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono5'

Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono4'

Fuera de juego, Atlético de Madrid. Marcos Llorente intentó un pase en profundidad pero Álex Baena estaba en posición de fuera de juego.

Icono3'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Jeremy Toljan.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

José María Giménez

defensa

Dávid Hancko

defensa

Matteo Ruggeri

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Álex Baena

centrocampista

Alexander Sørloth

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

Julián Calero

4-4-2

Alineación

Mathew Ryan

portero

Jeremy Toljan

defensa

Adrián de la Fuente

defensa

Matías Moreno

defensa

Manu Sánchez

defensa

Carlos Álvarez

centrocampista

Unai Elgezabal

centrocampista

Kervin Arriaga

centrocampista

Jon Olasagasti

centrocampista

Roger Brugué

Delantero

Karl Edouard Blaise Etta Eyong

Delantero

Estadísticas

76,1%

LEV

ATM

23,9%

LEV

LEV

1 Goles 1
2 Remates a puerta 1
1 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
4 Asistencias 1
1 Faltas cometidas 3

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Directo | Atlético - Levante

Directo | Atlético - Levante