Directo | Atlético - Sevilla

LaLiga EA Sports Jornada 11 S01/11 · Árbitro: Francisco José Hernández Maeso
Atlético
16:15h.
0
-
0
Sevilla
Min. 55
ATM
SEV
Tarjeta amarilla Min 53'
Isaac Romero ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Sábado, 1 de noviembre 2025, 15:59
53'
Remate fallado por Isaac Romero (Sevilla) remate de cabeza desde el centro del área.
52'
Falta de José Ángel Carmona (Sevilla).
52'
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
52'
Remate fallado por Djibril Sow (Sevilla) remate con la derecha desde fuera del área tras un saque de esquina.
51'
Corner,Sevilla. Corner cometido por Dávid Hancko.
50'
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área.
48'
Falta de José Ángel Carmona (Sevilla).
48'
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
47'
Peque Fernández (Sevilla) ha recibido una falta en la banda derecha.
47'
Falta de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).
Empieza segunda parte Atlético de Madrid 0, Sevilla 0.
45'
Cambio en Sevilla, entra al campo Tanguy Nianzou sustituyendo a César Azpilicueta.
45'
Cambio en Sevilla, entra al campo Nemanja Gudelj sustituyendo a Batista Mendy.
45'+3'
Final primera parte, Atlético de Madrid 0, Sevilla 0.
45'+3'
Remate fallado por Rubén Vargas (Sevilla) remate con la derecha desde fuera del área.
45'+2'
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
45'+1'
Remate fallado por Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Álex Baena.
45'
Remate parado. Nico González (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
44'
Falta de Djibril Sow (Sevilla).
44'
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
43'
Corner,Sevilla. Corner cometido por Marcos Llorente.
43'
Djibril Sow (Sevilla) ha recibido una falta en la banda izquierda.
43'
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
42'
Peque Fernández (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
42'
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
41'
Isaac Romero (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
41'
Juanlu Sánchez (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
41'
Falta de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).
37'
Nico González (Atlético de Madrid) remata al poste derecho, remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Alexander Sørloth.
35'
César Azpilicueta (Sevilla) ha recibido una falta en campo contrario.
35'
Falta de Nico González (Atlético de Madrid).
30'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Marcão.
29'
Remate parado. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
24'
Remate fallado por Rubén Vargas (Sevilla) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Gabriel Suazo tras un saque de esquina.
23'
Corner,Sevilla. Corner cometido por Matteo Ruggeri.
23'
Remate rechazado de José Ángel Carmona (Sevilla) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Batista Mendy.
20'
Remate rechazado de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Julián Alvarez.
19'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Juanlu Sánchez.
16'
Remate rechazado de Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Álex Baena.
15'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Marcão.
12'
Falta de Peque Fernández (Sevilla).
12'
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
11'
Juanlu Sánchez (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
11'
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
11'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Isaac Romero.
10'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Peque Fernández.
10'
Falta de José Ángel Carmona (Sevilla).
10'
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
7'
Remate fallado por José María Giménez (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área tras botar una falta.
7'
Falta de Marcão (Sevilla).
7'
Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
4'
Remate fallado por Isaac Romero (Sevilla) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
José María Giménez
defensa
Dávid Hancko
defensa
Matteo Ruggeri
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Álex Baena
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Nico González
centrocampista
Alexander Sørloth
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
Matías Almeyda
4-2-3-1
Odysseas Vlachodimos
portero
José Ángel Carmona
defensa
Tanguy Nianzou
Sustituto
Marcos do Nascimento Teixeira
defensa
Gabriel Suazo
defensa
Nemanja Gudelj
Sustituto
Djibril Sow
centrocampista
Juanlu Sánchez
centrocampista
Gerard Fernández Castellano
centrocampista
Rubén Vargas
centrocampista
Isaac Romero
Delantero
44,7%
ATM
55,3%
SEV
|0
|Goles
|0
|2
|Remates a puerta
|0
|4
|Remates fuera
|5
|1
|Remates al palo
|0
|8
|Asistencias
|4
|6
|Faltas cometidas
|6
|
