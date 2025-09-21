BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

LaLiga EA Sports Jornada 5 D21/09 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

21:00h.

Getafe

Escudo Getafe Club de Fútbol
BAR

GET

Jornada 5

Directo | Barcelona - Getafe

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:40

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-3-3

Alineación

Joan García

portero

Jules Koundé

defensa

Eric García

defensa

Andreas Christensen

defensa

Gerard Martín

defensa

Pedro González López

centrocampista

Frenkie de Jong

centrocampista

Dani Olmo

centrocampista

Raphael Dias Belloli

Delantero

Robert Lewandowski

Delantero

Ferran Torres

Delantero

José Bordalás

5-3-2

Alineación

David Soria

portero

Kiko Femenía

defensa

Djené Dakonam

defensa

Domingos de Sousa Coutinho Meneses Duarte

defensa

Abdel Abqar

defensa

Diego Rico

defensa

Mario Martín

centrocampista

Luis Milla

centrocampista

Mauro Arambarri

centrocampista

Borja Mayoral

Delantero

Adrián Liso

Delantero

Estadísticas

0%

GET

BAR

0%

GET

GET

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Directo | Barcelona - Getafe