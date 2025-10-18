BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

LaLiga EA Sports Jornada 9 S18/10 · Árbitro: Jesús Gil Manzano

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

16:15h.

0

-

0

Girona

Escudo Girona Fútbol Club

Min. 3

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

[ALTERNATIVE TEXT]

GIR

Jornada 9

Directo | Barcelona - Girona

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 18 de octubre 2025, 16:00

Icono3'

Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono3'

Falta de Bryan Gil (Girona).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-3-3

Alineación

Wojciech Szczesny

portero

Jules Koundé

defensa

Eric García

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Alejandro Balde

defensa

Pedro González López

centrocampista

Frenkie de Jong

centrocampista

Marc Casadó

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Delantero

Toni Fernández

Delantero

Marcus Rashford

Delantero

Míchel Sánchez

4-4-2

Alineación

Paulo Gazzaniga

portero

Hugo Rincón

defensa

Vitor de Oliveira Nunes dos Reis

defensa

Daley Blind

defensa

Álex Moreno

defensa

Bryan Gil

centrocampista

Arnau Martínez

centrocampista

Axel Witsel

centrocampista

Joel Roca

centrocampista

Cristian Portugués Manzanera

Delantero

Vladyslav Vanat

Delantero

Estadísticas

83,8%

GIR

BAR

16,2%

GIR

GIR

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 1

