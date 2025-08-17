Directo | Espanyol - Atlético

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 1 D17/08 · Árbitro: Mateo Busquets Ferrer
Espanyol
21:30h.
0
-
1
Atlético
Min. 50
Julián Alvarez (36')
ESP
ATM
Gol! Min 36'
Gol de Julián Alvarez
Tarjeta amarilla Min 41'
Johnny Cardoso ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Domingo, 17 de agosto 2025, 21:13
45'+5'
Final primera parte, Espanyol 0, Atlético de Madrid 1.
45'+3'
Thiago Almada (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+3'
Falta de Jofre Carreras (Espanyol).
45'+2'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Robin Le Normand intentó un pase en profundidad pero Conor Gallagher estaba en posición de fuera de juego.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
45'
Remate fallado por Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Thiago Almada tras un saque de esquina.
44'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Carlos Romero.
44'
Remate rechazado de Conor Gallagher (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Thiago Almada.
42'
Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
42'
Falta de Johnny Cardoso (Atlético de Madrid).
42'
Ramon Terrats (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
41'
Remate fallado por Thiago Almada (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Marcos Llorente.
39'
Se reanuda el partido.
38'
El juego está detenido debido a una lesión Ramon Terrats (Espanyol).
37'
¡Gooooool! Espanyol 0, Atlético de Madrid 1. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) marca de libre directo, remate con la derecha.
36'
Conor Gallagher (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
36'
Falta de Leandro Cabrera (Espanyol).
34'
Se reanuda el partido.
32'
El juego está detenido (Atlético de Madrid).
32'
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
32'
Falta de Omar El Hilali (Espanyol).
31'
Falta de Pol Lozano (Espanyol).
31'
Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
29'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Giuliano Simeone.
24'
Falta de Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
24'
Leandro Cabrera (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
23'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Leandro Cabrera.
23'
Remate rechazado de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Álex Baena.
22'
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
22'
Falta de Ramon Terrats (Espanyol).
21'
Remate parado por bajo a la izquierda. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Álex Baena.
19'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Leandro Cabrera (Espanyol) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Edu Expósito con un centro al área.
18'
Falta de Conor Gallagher (Atlético de Madrid).
18'
Javi Puado (Espanyol) ha recibido una falta en campo contrario.
17'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Roberto Fernández (Espanyol) remate con la derecha desde fuera del área.
16'
Mano de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
15'
Mano de Pol Lozano (Espanyol).
15'
Remate fallado por Edu Expósito (Espanyol) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
14'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Álex Baena con un centro al área.
13'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Omar El Hilali.
8'
Remate fallado por Conor Gallagher (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Marcos Llorente.
8'
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
8'
Jofre Carreras (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
7'
Falta de Javi Puado (Espanyol).
7'
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
5'
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
5'
Javi Puado (Espanyol) ha recibido una falta en campo contrario.
2'
Falta de Leandro Cabrera (Espanyol).
2'
Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
2'
Corner,Espanyol. Corner cometido por Marcos Llorente.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
José Manuel González Álvarez
4-2-3-1
Marko Dmitrovic
portero
Omar El Hilali
defensa
Fernando Calero
defensa
Leandro Cabrera
defensa
Carlos Romero
defensa
Edu Expósito
centrocampista
Pol Lozano
centrocampista
Jofre Carreras
centrocampista
Ramon Terrats
centrocampista
Javi Puado
centrocampista
Roberto Fernández
Delantero
Diego Simeone
4-2-3-1
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
Robin Le Normand
defensa
Dávid Hancko
defensa
Matteo Ruggeri
defensa
Conor Gallagher
centrocampista
Johnny Cardoso
centrocampista
Giuliano Simeone
centrocampista
Álex Baena
centrocampista
Thiago Almada
centrocampista
Julián Alvarez
Delantero
38,5%
ESP
61,5%
ATM
|0
|Goles
|1
|2
|Remates a puerta
|4
|1
|Remates fuera
|3
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|8
|8
|Faltas cometidas
|6
|
