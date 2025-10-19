BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 19 de octubre

LaLiga EA Sports Jornada 9 D19/10 · Árbitro: José Luis Munuera Montero

Escudo Getafe Club de Fútbol

Getafe

21:00h.

0

-

0

Real Madrid

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Min. 17

[ALTERNATIVE TEXT]

GET

[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

Jornada 9

Directo | Getafe - Real Madrid

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:40

Icono17'

Falta de Mauro Arambarri (Getafe).

Icono17'

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono13'

Falta de Kylian Mbappé (Real Madrid).

Icono15'

Mano de Mauro Arambarri (Getafe).

Icono13'

Juan Iglesias (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono10'

Falta de Federico Valverde (Real Madrid).

Icono10'

Diego Rico (Getafe) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono9'

Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jude Bellingham.

Icono9'

Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono9'

Falta de Diego Rico (Getafe).

Icono8'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Rodrygo.

Icono6'

Fuera de juego, Real Madrid. Jude Bellingham intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.

Icono4'

David Alaba (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono4'

Falta de Adrián Liso (Getafe).

Icono3'

Fuera de juego, Real Madrid. Kylian Mbappé intentó un pase en profundidad pero Álvaro Carreras estaba en posición de fuera de juego.

Icono2'

Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono2'

Falta de Mario Martín (Getafe).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

José Bordalás

5-3-2

Alineación

David Soria

portero

Kiko Femenía

defensa

Juan Iglesias

defensa

Domingos de Sousa Coutinho Meneses Duarte

defensa

Djené Dakonam

defensa

Diego Rico

defensa

Mario Martín

centrocampista

Luis Milla

centrocampista

Mauro Arambarri

centrocampista

Alejandro San Cristóbal Sánchez

Delantero

Adrián Liso

Delantero

Xabi Alonso

4-2-3-1

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Federico Valverde

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

David Alaba

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Eduardo Camavinga

centrocampista

Franco Mastantuono

centrocampista

Jude Bellingham

centrocampista

Rodrygo Silva de Goes

centrocampista

Kylian Mbappé

Delantero

Estadísticas

32%

RMA

GET

68%

RMA

RMA

0 Goles 0
0 Remates a puerta 1
0 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 2
5 Faltas cometidas 1

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Directo | Getafe - Real Madrid

Directo | Getafe - Real Madrid