Jornada 1

Directo | El Barça domina a placer ante un Mallorca con nueve

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 16 de agosto 2025, 19:06

Icono45'+8'

Final primera parte, Mallorca 0, Barcelona 2.

45'+8'

Se reanuda el partido.

45'+7'

El juego está detenido debido a una lesión Mateu Morey (Mallorca).

Icono45'+7'

Raphinha (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono45'+7'

Mateu Morey (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono45'+7'

Falta de Raphinha (Barcelona).

Icono45'+6'

Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.

Icono45'+5'

Remate fallado por Antonio Sánchez (Mallorca) remate de cabeza desde el centro del área que sale rozando el larguero tras un saque de esquina.

Icono45'+5'

Corner,Mallorca. Corner cometido por Ronald Araujo.

Icono45'+3'

Falta de Frenkie de Jong (Barcelona).

Icono45'+3'

Johan Mojica (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono45'+2'

Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Eric García con un pase de cabeza.

Icono45'+1'

Remate rechazado de Ferran Torres (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 7 minutos de tiempo añadido.

Icono45'

Fuera de juego, Barcelona. Pedri intentó un pase en profundidad pero Alejandro Balde estaba en posición de fuera de juego.

Icono43'

Falta de Fermín López (Barcelona).

Icono43'

Sergi Darder (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono42'

Pablo Torre (Mallorca) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono42'

Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono42'

Falta de Pablo Torre (Mallorca).

Icono41'

Falta de Fermín López (Barcelona).

Icono41'

Antonio Sánchez (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono40'

Fuera de juego, Barcelona. Frenkie de Jong intentó un pase en profundidad pero Lamine Yamal estaba en posición de fuera de juego.

Icono39'

Vedat Muriqi (Mallorca) ha visto tarjeta roja.

38'

Decisión del VAR: Se revoca la Tarjeta Roja Vedat Muriqi (Mallorca).

38'

Se reanuda el partido.

37'

El juego está detenido debido a una lesión Joan García (Barcelona).

Icono36'

Vedat Muriqi (Mallorca) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono36'

Joan García (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono36'

Falta de Vedat Muriqi (Mallorca).

Icono35'

Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área de libre directo.

33'

Manu Morlanes (Mallorca) segunda tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono33'

Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono33'

Falta de Manu Morlanes (Mallorca).

Icono32'

Frenkie de Jong (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono32'

Falta de Vedat Muriqi (Mallorca).

31'

Se reanuda el partido.

29'

El juego está detenido (Barcelona).

Icono28'

Falta de Fermín López (Barcelona).

Icono28'

Manu Morlanes (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono26'

Fuera de juego, Mallorca. Mateu Morey intentó un pase en profundidad pero Vedat Muriqi estaba en posición de fuera de juego.

Icono24'

Manu Morlanes (Mallorca) ha visto tarjeta amarilla.

24'

Se reanuda el partido.

23'

El juego está detenido debido a una lesión Antonio Raíllo (Mallorca).

Icono23'

¡Gooooool! Mallorca 0, Barcelona 2. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono23'

Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Pedri.

Icono21'

Remate parado. Vedat Muriqi (Mallorca) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono21'

Corner,Mallorca. Corner cometido por Ronald Araujo.

Icono19'

Eric García (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono19'

Falta de Johan Mojica (Mallorca).

Icono18'

Vedat Muriqi (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono18'

Falta de Ronald Araujo (Barcelona).

Icono14'

Falta de Ronald Araujo (Barcelona).

Icono14'

Vedat Muriqi (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono12'

Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono12'

Falta de Pablo Torre (Mallorca).

Icono11'

Falta de Ronald Araujo (Barcelona).

Icono11'

Pablo Torre (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono9'

Mateu Morey (Mallorca) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono9'

Raphinha (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono9'

Falta de Mateu Morey (Mallorca).

Icono7'

¡Gooooool! Mallorca 0, Barcelona 1. Raphinha (Barcelona) remate de cabeza desde muy cerca.

Icono6'

Fuera de juego, Mallorca. Pablo Torre intentó un pase en profundidad pero Johan Mojica estaba en posición de fuera de juego.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Jagoba Arrasate

4-2-3-1

Alineación

Leo Román

portero

Mateu Morey

defensa

Martin Valjent

defensa

Antonio Raíllo

defensa

Johan Mojica

defensa

Manu Morlanes

centrocampista

Antonio Sánchez

centrocampista

Takuma Asano

centrocampista

Pablo Torre

centrocampista

Sergi Darder

centrocampista

Vedat Muriqi

Delantero

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Joan García

portero

Eric García

defensa

Ronald Araujo

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Alejandro Balde

defensa

Frenkie de Jong

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

centrocampista

Fermín López

centrocampista

Raphael Dias Belloli

centrocampista

Ferran Torres

Delantero

Estadísticas

30,4%

BAR

MLL

69,6%

BAR

BAR

0 Goles 2
1 Remates a puerta 2
1 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 3
7 Faltas cometidas 8

