Descanso en el partido del Cádiz CF y del CD Mirandés

LaLiga Hypermotion Jornada 1 D17/08 · Árbitro: Gorka Etayo Herrera
Cádiz
19:30h.
1
-
0
Mirandés
Álvaro Miguel García Pascual (19')
Min. 49
CAD
MIR
Gol! Min 19'
Gol de Álvaro Miguel García Pascual
Tarjeta amarilla Min 0'
Iker Córdoba ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
BURGOSconecta
Burgos
Domingo, 17 de agosto 2025, 19:24
49'
Falta de Youssouf Diarra (Cádiz).
49'
Iker Varela (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
46'
Falta de García Pascual (Cádiz).
46'
Ismael Barea (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
46'
Falta de Suso (Cádiz).
46'
Iker Varela (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza segunda parte Cádiz 1, Mirandés 0.
45'+6'
Final primera parte, Cádiz 1, Mirandés 0.
45'+6'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Juan Gutiérrez.
45'+6'
Remate rechazado de Javi Ontiveros (Cádiz) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Iza Carcelén.
45'+4'
Fuera de juego, Cádiz. Mario Climent intentó un pase en profundidad pero Javi Ontiveros estaba en posición de fuera de juego.
45'+4'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Toni Tamarit.
45'+3'
Remate fallado por Suso (Cádiz) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Javi Ontiveros con un centro al área tras un saque de esquina.
45'+2'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Ismael Barea.
45'+1'
Suso (Cádiz) ha recibido una falta en la banda derecha.
45'+1'
Falta de Marino Illescas (Mirandés).
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
41'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Iker Varela.
41'
Falta de Fernando Medrano (Mirandés).
41'
Iza Carcelén (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
40'
Remate fallado por José Antonio de la Rosa (Cádiz) remate con la izquierda desde el centro del área que se va alto y por la izquierda.
38'
Fuera de juego, Cádiz. Youssouf Diarra intentó un pase en profundidad pero Mario Climent estaba en posición de fuera de juego.
38'
Remate fallado por Youssouf Diarra (Cádiz) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda.
38'
Remate rechazado de Moussa Diakité (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Suso.
37'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Toni Tamarit.
33'
Se reanuda el partido.
36'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Juan Gutiérrez.
36'
Remate rechazado de Youssouf Diarra (Cádiz) remate con la izquierda desde fuera del área.
35'
Remate rechazado de Javi Ontiveros (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área.
32'
El juego está detenido debido a una lesión Iker Varela (Mirandés).
32'
Falta de Suso (Cádiz).
32'
Iker Varela (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
30'
Falta de Fernando Medrano (Mirandés).
30'
Suso (Cádiz) ha recibido una falta en la banda derecha.
26'
Se reanuda el partido.
25'
El juego está detenido debido a una lesión Adrián Pica (Mirandés).
25'
Remate fallado por García Pascual (Cádiz) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Javi Ontiveros con un centro al área tras un saque de esquina.
24'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Adrián Pica.
24'
Remate rechazado de García Pascual (Cádiz) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Suso.
24'
José Antonio de la Rosa (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
24'
Falta de Fernando Medrano (Mirandés).
20'
¡Gooooool! Cádiz 1, Mirandés 0. García Pascual (Cádiz) remate con la derecha desde el centro del área.
20'
Remate rechazado de José Antonio de la Rosa (Cádiz) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Suso.
18'
Remate parado. Javi Ontiveros (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área.
17'
Falta de Marino Illescas (Mirandés).
17'
Javi Ontiveros (Cádiz) ha recibido una falta en campo contrario.
16'
Remate fallado por Youssouf Diarra (Cádiz) remate con la derecha desde el centro del área.
15'
Remate fallado por José Antonio de la Rosa (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Suso.
14'
Remate parado. García Pascual (Cádiz) remate de cabeza desde el centro del área.
13'
Remate fallado por Adrián Pica (Mirandés) remate con la derecha desde fuera del área.
11'
Falta de Iza Carcelén (Cádiz).
11'
Iker Varela (Mirandés) ha recibido una falta en la banda izquierda.
7'
García Pascual (Cádiz) remata poste, remate con la derecha desde muy cerca.
6'
Remate fallado por Javi Ontiveros (Cádiz) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
5'
Falta de Iker Varela (Mirandés).
5'
Suso (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Se reanuda el partido.
4'
El juego está detenido debido a una lesión Iker Varela (Mirandés).
3'
Remate rechazado de Suso (Cádiz) remate con la izquierda desde fuera del área.
1'
Iker Córdoba (Mirandés) ha visto tarjeta roja.
1'
Falta de Iker Córdoba (Mirandés).
1'
José Antonio de la Rosa (Cádiz) ha recibido una falta en campo contrario.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Gaizka Garitano
4-4-2
Victor Wehbi Aznar Ussen
portero
Iza Carcelén
defensa
Bojan Kovacevic
defensa
Iker Recio
defensa
Mario Climent
defensa
José Antonio de la Rosa
centrocampista
Moussa Diakité
centrocampista
Youssouf Diarra
centrocampista
Javi Ontiveros
centrocampista
Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre
Delantero
Álvaro Miguel García Pascual
Delantero
Fran Justo
4-2-3-1
Juan Palomares Pulpillo
portero
Juan Gutiérrez
defensa
Iker Córdoba
defensa
Marino Illescas
centrocampista
Fernando Medrano
defensa
Aarón Martín
centrocampista
Adrián Hernández Hernández
defensa
Gonzalo Petit
Delantero
Hodei Alutiz
Sustituto
Alejandro González Gorrin
Sustituto
Sergio Gabriel de la Vara
Sustituto
75,8%
CAD
24,2%
MIR
|1
|Goles
|0
|3
|Remates a puerta
|0
|7
|Remates fuera
|1
|1
|Remates al palo
|0
|13
|Asistencias
|0
|5
|Faltas cometidas
|7
