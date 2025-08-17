BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 17 de agosto

LaLiga Hypermotion Jornada 1 D17/08 · Árbitro: Gorka Etayo Herrera

Escudo Cádiz Club de Fútbol

Cádiz

19:30h.

1

-

0

Mirandés

Escudo Club Deportivo Mirandés

  • Álvaro Miguel García Pascual (19')

Min. 49

CAD

MIR

Gol! Min 19'

Gol de Álvaro Miguel García Pascual

Tarjeta amarilla Min 0'

Iker Córdoba ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Camisetas del CD Mirandés, listas para el primer partido de liga CD Mirandés

Descanso en el partido del Cádiz CF y del CD Mirandés

Los cadistas reciben a los burgaleses en el Estadio Nuevo Mirandilla en el arranque de la temporada

Minuto a minuto

BURGOSconecta

Burgos

Domingo, 17 de agosto 2025, 19:24

Icono49'

Falta de Youssouf Diarra (Cádiz).

Icono49'

Iker Varela (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono46'

Falta de García Pascual (Cádiz).

Icono46'

Ismael Barea (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono46'

Falta de Suso (Cádiz).

Icono46'

Iker Varela (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Empieza segunda parte Cádiz 1, Mirandés 0.

Icono45'+6'

Final primera parte, Cádiz 1, Mirandés 0.

Icono45'+6'

Corner,Cádiz. Corner cometido por Juan Gutiérrez.

Icono45'+6'

Remate rechazado de Javi Ontiveros (Cádiz) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Iza Carcelén.

Icono45'+4'

Fuera de juego, Cádiz. Mario Climent intentó un pase en profundidad pero Javi Ontiveros estaba en posición de fuera de juego.

Icono45'+4'

Corner,Cádiz. Corner cometido por Toni Tamarit.

Icono45'+3'

Remate fallado por Suso (Cádiz) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Javi Ontiveros con un centro al área tras un saque de esquina.

Icono45'+2'

Corner,Cádiz. Corner cometido por Ismael Barea.

Icono45'+1'

Suso (Cádiz) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono45'+1'

Falta de Marino Illescas (Mirandés).

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.

Icono41'

Corner,Cádiz. Corner cometido por Iker Varela.

Icono41'

Falta de Fernando Medrano (Mirandés).

Icono41'

Iza Carcelén (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono40'

Remate fallado por José Antonio de la Rosa (Cádiz) remate con la izquierda desde el centro del área que se va alto y por la izquierda.

Icono38'

Fuera de juego, Cádiz. Youssouf Diarra intentó un pase en profundidad pero Mario Climent estaba en posición de fuera de juego.

Icono38'

Remate fallado por Youssouf Diarra (Cádiz) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda.

Icono38'

Remate rechazado de Moussa Diakité (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Suso.

Icono37'

Corner,Cádiz. Corner cometido por Toni Tamarit.

33'

Se reanuda el partido.

Icono36'

Corner,Cádiz. Corner cometido por Juan Gutiérrez.

Icono36'

Remate rechazado de Youssouf Diarra (Cádiz) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono35'

Remate rechazado de Javi Ontiveros (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área.

32'

El juego está detenido debido a una lesión Iker Varela (Mirandés).

Icono32'

Falta de Suso (Cádiz).

Icono32'

Iker Varela (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono30'

Falta de Fernando Medrano (Mirandés).

Icono30'

Suso (Cádiz) ha recibido una falta en la banda derecha.

26'

Se reanuda el partido.

25'

El juego está detenido debido a una lesión Adrián Pica (Mirandés).

Icono25'

Remate fallado por García Pascual (Cádiz) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Javi Ontiveros con un centro al área tras un saque de esquina.

Icono24'

Corner,Cádiz. Corner cometido por Adrián Pica.

Icono24'

Remate rechazado de García Pascual (Cádiz) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Suso.

Icono24'

José Antonio de la Rosa (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono24'

Falta de Fernando Medrano (Mirandés).

Icono20'

¡Gooooool! Cádiz 1, Mirandés 0. García Pascual (Cádiz) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono20'

Remate rechazado de José Antonio de la Rosa (Cádiz) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Suso.

Icono18'

Remate parado. Javi Ontiveros (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono17'

Falta de Marino Illescas (Mirandés).

Icono17'

Javi Ontiveros (Cádiz) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono16'

Remate fallado por Youssouf Diarra (Cádiz) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono15'

Remate fallado por José Antonio de la Rosa (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Suso.

Icono14'

Remate parado. García Pascual (Cádiz) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono13'

Remate fallado por Adrián Pica (Mirandés) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono11'

Falta de Iza Carcelén (Cádiz).

Icono11'

Iker Varela (Mirandés) ha recibido una falta en la banda izquierda.

7'

García Pascual (Cádiz) remata poste, remate con la derecha desde muy cerca.

Icono6'

Remate fallado por Javi Ontiveros (Cádiz) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono5'

Falta de Iker Varela (Mirandés).

Icono5'

Suso (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.

4'

Se reanuda el partido.

4'

El juego está detenido debido a una lesión Iker Varela (Mirandés).

Icono3'

Remate rechazado de Suso (Cádiz) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono1'

Iker Córdoba (Mirandés) ha visto tarjeta roja.

Icono1'

Falta de Iker Córdoba (Mirandés).

Icono1'

José Antonio de la Rosa (Cádiz) ha recibido una falta en campo contrario.

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Gaizka Garitano

4-4-2

Alineación

Victor Wehbi Aznar Ussen

portero

Iza Carcelén

defensa

Bojan Kovacevic

defensa

Iker Recio

defensa

Mario Climent

defensa

José Antonio de la Rosa

centrocampista

Moussa Diakité

centrocampista

Youssouf Diarra

centrocampista

Javi Ontiveros

centrocampista

Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre

Delantero

Álvaro Miguel García Pascual

Delantero

Fran Justo

4-2-3-1

Alineación

Juan Palomares Pulpillo

portero

Juan Gutiérrez

defensa

Iker Córdoba

defensa

Marino Illescas

centrocampista

Fernando Medrano

defensa

Aarón Martín

centrocampista

Adrián Hernández Hernández

defensa

Gonzalo Petit

Delantero

Hodei Alutiz

Sustituto

Alejandro González Gorrin

Sustituto

Sergio Gabriel de la Vara

Sustituto

Estadísticas

75,8%

MIR

CAD

24,2%

MIR

MIR

1 Goles 0
3 Remates a puerta 0
7 Remates fuera 1
1 Remates al palo 0
13 Asistencias 0
5 Faltas cometidas 7

