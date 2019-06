Tiñendo Burgos de naranja desde 2005

En el año 2005, nació la peña Zurbarán. En palabras del presidente de la asociación desde el 2011, Javier Rogel, «porque no había ninguna por la zona de Gamonal Norte o Villímar Sur». Comenzaron con más de 100 personas y actualmente, ya han superado las 300, una cifra que no quieren sobrepasar para que «la esencia de la agrupación siga siendo la misma para conocerse entre ellos y haya una ambiente «más familiar».

Peña Zurbarán Año de fundación: 2005 Número de socios: Más de 300 Anécdota: Les costó lo suyo conseguir un local para usarlo como sede, al llegar a la puerta tuvieron que darle un golpe para conseguir abrirla Sede actual: Un bajo en la avenida Castilla y León Nombre completo: Asociación Recreativa Deportiva Cultural Zurbarán de Burgos

La sede fue una de las grandes luchas de la formación desde que comenzó su andadura. Y precisamente, en su primera visita a la que sigue siendo su sede, en la avenida Castilla y León, pertenece una de las anécdotas más divertidas de las que recuerda Rogel. Cuando se hicieron con el local -por fin en el año 2011- al abrir la puerta, acompañados por Ángel Ibáñez -que es socio de honor de la peña por las numerosas veces que ha colaborado con ellos- les fue imposible conseguirlo con la llave debido al tiempo que llevaba cerrada y tuvieron que darle una patada para desatascarla. Una primera toma de contacto para la que se ha convertido en la casa de los peñistas que son como una gran familia.

Una ajetreada agenda hace que permanezcan en contacto todo el año, ya que se reúnen prácticamente de forma mensual. En enero no faltan en la Cabalgata de Reyes, mientras que en febrero son parte activa del mercado medieval de la zona. En mayo, la Virgen Blanca. También realizan numerosas excursiones. Y se trata de una peña con un gran talento entre sus componentes. Han obtenido grandes resultados en el plano gastronómico en el Concurso del Buen Yantar y en el ámbito deportivo como por ejemplo, enlos torneos de fútbol entre peñistas. O tampoco se les resisten los juegos de mesa como el dominó, ajedrez o mus.

En junio, llegaría el momento de las fiestas del barrio, pero este 2019 no ha sido así. La peña de la barriada Zurbarán ha emprendido su lucha en contra de las decisiones unilaterales del Ayuntamiento y los cambios que han sufrido las bases de organización de las fiestas de los barrios, por la que los encargados deben cargar con ciertas responsabilidades que no han estado dispuestos a asumir. Por ello, este 13 de junio no se celebraron.

La peña Zurbarán en carnaval / BC

Una gran pérdida para la peña, pero sobre todo, para el barrio. Y es que esa es la filosofía que sigue la agrupación, trabajar para dar vida a la zona. De ahí, su lema. «Un barrio que hizo peña, una peña que hace barrio».

Eso sí, la ausencia de sus fiestas, seguro que sirve para que cojan con más ganas aún el Parral, una de los eventos favoritos de la peña, junto con la Ofrenda de Flores y la cabalgata. Además de la queja en cuanto a la organización de la fiesta de los barrios, les gustaría hacer otra reivindicación. Al igual que han mencionado otras peñas, preferirían que el pregón de las fiestas fuese más festivo, como el lanzamiento de la bota.