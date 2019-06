Firmas para girar a la izquierda

La asociación de vecinos de San Juan Bautista lleva meses pidiendo al Ayuntamiento de Burgos que los vehículos puedan torcer al izquierda en el cruce ubicado en la margen derecha del puente de la Universidad. Dos señales idénticas impiden tanto el giro hacia la avenida de Costa Rica a los coches que llegan a la intersección desde el puente como el viraje al paseo de las Fuentecillas a los automóviles que transitan a la confluencia procedentes de la Ronda Interior Norte.

El ruego y las quejas se trasladaron al Consistorio, pero no encontraron ninguna respuesta en el edificio de la Plaza Mayor, según explica la presidenta de la asociación, Montserrat Sánchez, de ahí que iniciaran una campaña de recogida de firmas en establecimientos de San Juan Bautista, Fuentecillas y San Pedro de la Fuente para defender su postura ante la administración municipal con apoyo popular. El deseo de los vecinos es que se quite este veto sin necesidad de presentar las rúbricas en el Ayuntamiento, pero si no se hace continuarán presionando con ellas tras las fiestas de San Pablo y San Pedro.

Desde la zona este de la ciudad comentan, apoyándose en declaraciones de la Policía Local, que los semáforos pueden dirigir el tráfico de manera ordenada en los tres sentidos (frente, derecha e izquierda). Además, aseguran que esta prohibición está provocando un aumento del tráfico en las calles cercanas, ya que los conductores tienen que desplazarse hasta las rotondas de Luis Morcillo (margen izquierda del Arlanzón) y a la que enlaza las avenidas de la Universidad y Valentín Niño (margen derecha) para colocarse en el sentido correcto para hacer el giro.

Señal que prohíbe el giro a la izquierda hacia la avenida de Costa Rica. / Aythami Pérez

Personalmente, algún vecino no entiende el porqué de esta prohibición. «Es ilógico. Lo único que hace es gastar combustible», comenta a la vez que declara que alguna persona ya se ha tomado la justicia por su mano y se ha saltado la prohibición. Este burgalés reconoce que en diversos lugares del bulevar ferroviario existen prohibiciones a la izquierda, pero considera que la avenida de la Universidad no es parte de este vial porque no formaba parte del trayecto original de la vía férrea entre Madrid y Hendaya. «La vía general iba hacia el barrio del Pilar. Este tramo era un ramal hacía Villalonquéjar», declara.

Por su parte, desde la asociación de vecinos de San Juan Bautista creen que el cruce regulado por semáforos evitaría movimientos innecesarios en una zona que, pese a ser nueva, ya ha sido el escenario de algún accidente. «Lo pedimos tras ver un choque», manifiesta Sánchez.