El Fórum de Burgos acoge 37 actividades para 46.000 espectadores hasta diciembre

BURGOSconecta Burgos Martes, 2 de septiembre 2025, 13:21 Comenta Compartir

El Fórum Evolución afronta un cuatrimestre récord con cultura, industria y congresos en el eje de su programación. Entre septiembre y diciembre, el espacio de Burgos acogerá 37 actividades y pondrá a la venta más de 46.000 entradas.

La mayor parte de la programación tendrá lugar en el auditorio principal, aunque algunas actividades se celebrarán en la sala de congresos, con capacidad para 470 personas, debido a la alta ocupación de fines de semana. Las previsiones para este cuatrimestre apuntan a un nuevo crecimiento respecto a años anteriores, con un incremento del 15 por ciento sobre el mismo periodo de 2024 y de más del 60 por ciento en comparación con 2023.

Programa cultural diverso

El cartel cultural combina humor, música popular, sinfónica, lírica, danza y propuestas familiares. El Fórum Evolución recibirá a figuras como Miguel Ríos, Sara Baras, Andy y Lucas, Los Secretos, Camela, Valeria Castro, Sole Giménez o Mikel Erentxun, junto a espectáculos como la ópera 'La Traviata', los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Burgos, el ciclo Burgos en Cámara de la Sociedad Filarmónica o la Film Symphony Orchestra. Tampoco faltarán citas clásicas como la Gala Strauss & Kreisler, el Mississippi Gospel Choir, ballets como 'El Lago de los cisnes' y 'El Cascanueces' o la zarzuela 'La Corte del Faraón'.

La programación incorpora también propuestas familiares con 'La Bella y la Bestia', 'Cantajuegos', el Gran Circo Acrobático Chino o la Gala Internacional de Magia de la Fundación Caja de Burgos. A todo ello se suman otros formatos como el musical 'Romeo y Julieta', el tributo a Whitney Houston, el espectáculo Teatro de Campeones o la propuesta de folclore tradicional Tierras del Cid.

15.000 ejmplares del folleto

Toda esta programación se recoge en un nuevo folleto del Fórum Evolución, del que se han editado 15.000 ejemplares, que se distribuirá por bares, restaurantes, hoteles, centros cívicos, bibliotecas y comercios de la ciudad.

La publicación incluye también la actividad de Burgos Industria, un espacio concebido como un recorrido por la historia industrial y empresarial de la ciudad y como punto de encuentro para reflexionar sobre su presente y futuro. Allí se celebrará la segunda temporada del ciclo 'Los Jueves de la Industria', con conferencias semanales todos los jueves a las 19:00 horas, que contarán con la participación de directivos y responsables de diferentes sectores industriales de Burgos. El espacio Burgos Industria refuerza así su papel como foro de diálogo, conocimiento y proyección de la capacidad productiva de la ciudad.

Congresos

De forma paralela, el área congresual del Fórum Evolución tiene previstas cerca de 30 actividades, entre congresos, reuniones empresariales, ferias y convenciones.

Entre las principales citas destacan Congreso de la Sociedad Norte de Angiología y Cirugía Vascular, que reunirá a unos 200 especialistas a finales de septiembre y el Congreso Internacional sobre el Cid, con 150 participantes. También se celebrará el Congreso FECOR de Profesionales de Corredores y Corredurías de Seguros de España, con medio millar de asistentes y las Jornadas Nacionales de la Sociedad Española de Salud Ambiental, que contarán con 300 congresistas.

La gran cita del trimestre será el Congreso de la Empresa Familiar, que congregará a 600 participantes en octubre, mes en el que también se desarrollará la Convención Nacional LARES, con 120 asistentes.

Ya en noviembre, el Fórum acogerá las XV Jornadas CGPJ y COACYLE, con 300 participantes y las Jornadas Internacionales de Medicina de Urgencias y Emergencias, que reunirán a más de 700 congresistas.