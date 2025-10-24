Burgos CF busca consolidarse en la zona alta ante una Real Sociedad B peligrosa Tras su victoria en Cádiz, los blanquinegros quieren sumar su segunda consecutiva en El Plantío, mientras el filial donostiarra llega descansado y con ganas de dar la sorpresa

El Burgos CF afronta la jornada 11 de LaLiga HyperMotion con la moral por las nubes tras su brillante triunfo en Cádiz (1-3). Los de Jon Pérez Bolo buscan ahora darle continuidad a su buen momento y sumar su segunda victoria consecutiva, un objetivo que les permitiría consolidarse en la zona noble de la clasificación.

Los blanquinegros, sextos con 15 puntos, atraviesan una dinámica positiva y cuentan con el respaldo incondicional de su afición, que volverá a llenar El Plantío para empujar a los suyos hacia un nuevo triunfo. La solidez defensiva y la efectividad mostrada en las últimas jornadas son las armas con las que el conjunto burgalés quiere mantener su buena racha.

Enfrente estará una Real Sociedad B necesitada de puntos pero peligrosa. El equipo dirigido por Luis Miguel Ramis ocupa la vigésima posición con 9 puntos, aunque sus actuaciones han dejado destellos de calidad y competitividad. Los jóvenes txuriurdines llegan descansados tras no disputar su último compromiso ante la SD Huesca por un brote vírico en el rival, un factor que puede jugar a su favor en frescura y energía.

El duelo promete emociones fuertes: un Burgos CF en plena confianza y un filial donostiarra con hambre de reivindicarse. El Plantío se vestirá de gala para una nueva cita en la que los locales buscarán seguir soñando con los puestos de ascenso.