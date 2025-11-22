BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imágen del anterior encuentro entre Burgos CF y Racing de Santander. Tomás Alonso

El Burgos CF busca mantener viva la ilusión ante el Racing en El Plantío

Los de Ramis se enfrantan al conjunto cántabro en un duelo por seguir luchando por los puestos de ascenso directo

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:16

Comenta

El Plantío acogerá el próximo domingo 23 de noviembre a las 18.30 horas un duelo de alto voltaje. Y es que el Burgos CF, cuarto en la clasificación de la Liga HyperMotion con 25 puntos, se enfrenta al Racing de Santander, segundo con un punto más que los blanquinegros, en esta jornada 14. Ambos equipos llegan a esta fecha con la necesidad de puntuar para poder mantenerse en la lucha por el ascenso directo.

El conjunto de Ramis llega a este encuentro sin conocer la derrota en los últimos seis encuentros después de lograr un empate y cinco victorias, la última en el derbi burgalés, que proporcionará al equipo un extra de motivación en un Plantío que dará un ambiente vibrante. Sin embargo, el entrenador tarraconense quiso andar con pies de plomo en la rueda de prensa previa al partido. Por otro lado, hace pocos días se conocía la renovación de una de las perlas locales: David González.

Por otro lado, el Racing llega en una situación un poco diferente. Ha sumado un punto de los últimos seis posibles después de perder contra la UD Las Palmas, actual líder tras conseguir ayer vencer al Albacete, y firmar un empate en casa ante el Granada. Esto ha hecho que la zona noble de la tabla se compactara aún más, habiendo solo un solo punto de diferencia entre primer y quinto clasificado antes del comienzo de la jornada.

