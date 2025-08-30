BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Burgos CF

El Burgos CF buscará continuar invicto en Andorra

Los blanquinegros se enfrentan este domingo a las 17:00 horas al FC Andorra en el Estadi de la FAF

Sábado, 30 de agosto 2025, 19:41

El Burgos CF ha arrancado esta temporada con buenas sensaciones acumulando cuatro puntos e invicto, de momento, en los dos primeros partidos disputados. Pero el curso es muy largo y esta es una carrera de fondo. Ahora afronta la tercera jornada de LaLiga Hypermotion en Andorra buscando mantener la buena racha.

Este domingo a las 17:00 horas los blanquinegros buscarán llevarse los tres puntos del Estadi de la FAF. El conjunto dirigido por Luis Miguel Ramis llega al choque en un gran estado de forma tras comenzar el campeonato liguero con una victoria en casa ante la CyD Leonesa (5-1) y un empate en ABANCA-RIAZOR ante el RC Deportivo (0-0). Los burgaleses buscarán hacer lo propio ante un FC Andorra recién ascendido que no le tiene miedo a la categoría.

Luis Miguel Ramis insistía en la rueda de prensa previa en la necesidad de «no dormirse». «El punto de partida es bueno», tanto por los resultados obtenidos como, sobre todo, «por el comportamiento del equipo», aseguraba. No obstante, «esta categoría te castiga mucho si te duermes. Lo que tenemos que hacer es mantener el nivel» e «incrementarlo» a medida que avance la competición.

Los andorranos han cosechado un empate en la primera jornada ante la UD Las Palmas (1-1) y una victoria ante el Real Zaragoza (1-3) el pasado fin de semana, ambos partidos, fuera de casa. Ahora, el cuadro de Ibai Gómez buscará un buen estreno ante su público contra el Burgos CF.

