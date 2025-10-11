BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de la grada de El Plantío durante el último derbi disputado en Burgos. Tomás Alonso

Burgos, una ciudad unida por un derbi

El Burgos CF pide a la afición blanquinegra todo su apoyo para el partido del domingo frente al Valladolid

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:22

Comenta

Para el fútbol castellanoleonés, un derbi de la comunidad es algo más que un simple partido. Eso lo saben Burgos CF y Real Valladolid, que desde hace varios días llevan preparando este choque con la intensidad que se merece.

Este domingo en El Plantío a las 18:30 horas los blanquinegros reciben al conjunto dirigido por Guillermo Almada en un derbi castellanoleonés que apunta a ser el evento más destacado de la jornada nueve de LaLiga HyperMotion.

Más allá de la historia entre ambos clubes, en cuanto a lo deportivo, ambos conjuntos llegan empatados a doce puntos a este enfrentamiento. Añadir tres puntos más a sus respectivos casilleros sería fundamental para seguir a los equipos que marcan la fase de ascenso.

Noticias relacionadas

Ramis:«El domingo vamos a ser muchos remando en la misma dirección»

Ramis:«El domingo vamos a ser muchos remando en la misma dirección»

El Burgos CF y el Mirándes ya conocen a sus primeros rivales en la Copa del Rey

El Burgos CF y el Mirándes ya conocen a sus primeros rivales en la Copa del Rey

Mario González: «Los derbis se ganan»

Mario González: «Los derbis se ganan»

El Burgos llega como invicto en su feudo después de sumar dos victorias y dos empates en los cuatro partidos que ha disputado como local. Por su parte, el Valladolid suma tres encuentros consecutivos en los que no conoce la victoria tras su derrota en casa frente a la Cultural Leonesa y en Albacete y su reciente empate en su estadio ante el CD Mirandés.

Las tendencias de uno y otro son muy diferentes desde la última vez que estos conjuntos se vieron las caras a orillas del Arlanzón en competición oficial. Además, durante el pasado verano, en un partido de preparación, el conjunto blanquivioleta logró sacar un empate en un campo en el que no ganan desde la temporada 92-93.

El conjunto de Luis Miguel Ramís llama a la afición blanquinegra, a la que consideran el jugador número doce, para poder mostrar su apoyo a los jugadores y hacer que tanto unos como otros salgan del estadio el domingo con una alegría.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos octogenarios en la colisión frontal entre dos turismos en Burgos
  2. 2 El nuevo restaurante que abrirá en un mítico local del centro de Burgos
  3. 3 Hallan muerto a un hombre en la calle Juan Ramón Jiménez de Miranda de Ebro
  4. 4 Más de 13.000 euros de renta separan al barrio más rico del más pobre en Burgos
  5. 5 El secreto de la gastronomía georgiana que se esconde en un bar de Burgos
  6. 6 Tres detenidos y ocho multas por irregularidades laborales durante la vendimia en Burgos
  7. 7 Benteler Burgos esquiva la huelga tras pactar el nuevo convenio
  8. 8 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 10 de octubre
  9. 9 Quintanadueñas se suma a los 50 nuevos puntos de recarga del bus urbano
  10. 10 Burgos acogerá el 16 de noviembre la 1ª edición de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Burgos, una ciudad unida por un derbi

Burgos, una ciudad unida por un derbi