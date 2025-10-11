Burgos, una ciudad unida por un derbi El Burgos CF pide a la afición blanquinegra todo su apoyo para el partido del domingo frente al Valladolid

Para el fútbol castellanoleonés, un derbi de la comunidad es algo más que un simple partido. Eso lo saben Burgos CF y Real Valladolid, que desde hace varios días llevan preparando este choque con la intensidad que se merece.

Este domingo en El Plantío a las 18:30 horas los blanquinegros reciben al conjunto dirigido por Guillermo Almada en un derbi castellanoleonés que apunta a ser el evento más destacado de la jornada nueve de LaLiga HyperMotion.

Más allá de la historia entre ambos clubes, en cuanto a lo deportivo, ambos conjuntos llegan empatados a doce puntos a este enfrentamiento. Añadir tres puntos más a sus respectivos casilleros sería fundamental para seguir a los equipos que marcan la fase de ascenso.

El Burgos llega como invicto en su feudo después de sumar dos victorias y dos empates en los cuatro partidos que ha disputado como local. Por su parte, el Valladolid suma tres encuentros consecutivos en los que no conoce la victoria tras su derrota en casa frente a la Cultural Leonesa y en Albacete y su reciente empate en su estadio ante el CD Mirandés.

Las tendencias de uno y otro son muy diferentes desde la última vez que estos conjuntos se vieron las caras a orillas del Arlanzón en competición oficial. Además, durante el pasado verano, en un partido de preparación, el conjunto blanquivioleta logró sacar un empate en un campo en el que no ganan desde la temporada 92-93.

El conjunto de Luis Miguel Ramís llama a la afición blanquinegra, a la que consideran el jugador número doce, para poder mostrar su apoyo a los jugadores y hacer que tanto unos como otros salgan del estadio el domingo con una alegría.

