Rueda el balón en El Plantío

BUR
LPM
Burgos
Domingo, 7 de septiembre 2025, 15:09
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Luis Miguel Ramis
4-2-3-1
Ander Cantero
portero
Álex Lizancos
defensa
Aitor Córdoba
defensa
Grego Sierra
defensa
Florian Miguel
defensa
Iván Morante
centrocampista
Miguel Atienza
centrocampista
David González
centrocampista
Curro Sánchez
centrocampista
Iván Chapela
centrocampista
Fer Niño
Delantero
Luis García
4-3-3
Dinko Horkas
portero
Marvin Park
defensa
Sergio Barcia
defensa
Mika Mármol
defensa
Enrique Clemente
defensa
Enzo Loiodice
centrocampista
Iñaki González
centrocampista
Manu Fuster
centrocampista
Marc Cardona
Delantero
Milos Lukovic
Delantero
Ale García
Delantero
0%
BUR
0%
LPM
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
