LaLiga Hypermotion Jornada 4 D07/09 · Árbitro: Saúl Ais Reig

Escudo Burgos Club de Fútbol

Burgos

16:15h.

0

-

0

Las Palmas

Escudo Unión Deportiva Las Palmas

Min. 0

BUR

LPM

Imagen del último partido del Burgos CF. Carlos Gil-Roig

Rueda el balón en El Plantío

El conjunto dirigido por Ramis regresa a su feudo, El Plantío, tras dos jornadas lejos de casa, para enfrentarse a la UD Las Palmas esta jornada a las 16:15 horas

Minuto a minuto

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Domingo, 7 de septiembre 2025, 15:09

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Luis Miguel Ramis

4-2-3-1

Alineación

Ander Cantero

portero

Álex Lizancos

defensa

Aitor Córdoba

defensa

Grego Sierra

defensa

Florian Miguel

defensa

Iván Morante

centrocampista

Miguel Atienza

centrocampista

David González

centrocampista

Curro Sánchez

centrocampista

Iván Chapela

centrocampista

Fer Niño

Delantero

Luis García

4-3-3

Alineación

Dinko Horkas

portero

Marvin Park

defensa

Sergio Barcia

defensa

Mika Mármol

defensa

Enrique Clemente

defensa

Enzo Loiodice

centrocampista

Iñaki González

centrocampista

Manu Fuster

centrocampista

Marc Cardona

Delantero

Milos Lukovic

Delantero

Ale García

Delantero

Estadísticas

0%

LPM

BUR

0%

LPM

LPM

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

