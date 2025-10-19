El Burgos CF, a resarcirse en Cádiz El cuadro blanquinegro visita al líder con el objetivo de recuperar sensaciones tras las dos últimas derrotas

Gabriel de la Iglesia Burgos Domingo, 19 de octubre 2025, 18:00

Las dos últimas derrotas cosechadas por el Burgos CF frente al Huesca y el Real Valladolid han sido dolorosas. Y no sólo por no haber sumado, que también, sino sobre todo por el contexto y las sensaciones. Sensaciones que el cuadro blanquinegro tiene en su mano recuperar este lunes frente al Cádiz.

Los de Ramis afrontan el duelo conscientes de la necesidad de mejorar en algunos aspectos, sobre todo en la construcción de juego en tres cuartos, pero con la convicción de que el camino emprendido es el correcto.

Con 12 puntos en su casillero, el Burgos se sitúa ahora mismo en la zona media de la tabla. Un par de buenos resultados le volverían a permitir mirar hacia arriba, pero, al mismo tiempo, la distancia con la zona peligrosa es mínima a estas alturas de temporada.

Sin duda, la buena noticia es el regreso de Curro, que en principio estará disponible para vestirse de corto tras varias semanas apartado del equipo por lesión. Eso sí, habrá que ver si el onubense está en disposición de saltar de inicio o deberá esperar su oportunidad desde el banquillo, ya que Ramis prefiere pecar de precavido en este tipo de situaciones.

De hecho, esa precaución de la que hace gala el cuerpo técnico del Burgos CF supondrá que tanto Víctor Mollejo como Marcelo Expósito continúen una semana más en blanco. Ambos han ido incorporándose a los entrenamientos en los últimos días, pero hasta la semana que viene no se espera su regreso. Mientras tanto, Chapela continúa evolucionando de su dolencia.

Con este plantel, Ramis intentará dar con la tecla frente a un rival que llega al partido crecido. El Cádiz, uno de los grandes candidatos a regresar a Primera, se está mostrando muy sólido en estos primeros compases de liga. De hecho, tras la victoria cosechada el pasado fin de semana ante el Huesca, el conjunto gaditano comanda la clasificación ofreciendo unos buenos registros, sobre todo en defensa, con apenas 6 goles en contra.

Ese rigor defensivo está permitiendo al equipo de Garitano sacar petróleo de su eficacia goleadora, sumando 18 puntos en las primeras nueve jornadas. Media inglesa.

Con esos antecedentes, parece obvio que el Burgos CF deberá dar un paso al frente en la parcela ofensiva para encontrar los huecos a un equipo ordenado y sólido, que concede poco a los rivales.