El Burgos CF, a seguir creciendo en Ceuta El conjunto blanquinegro visita este sábado el Alfonso Murube con el objetivo de resarcirse de la última derrota frente al Racing y seguir en la pelea de la zona noble

Gabriel de la Iglesia Burgos Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:28 Comenta Compartir

El Racing de Santander frenó el pasado fin de semana la magnífica racha que acumulaba el Burgos CF. Sin embargo, el cuadro burgalés continúa acomodado en la zona noble de la clasificación y confía en mantenerse ahí.

Para ello, los de Luis Miguel Ramis buscarán este sábado (14:00 horas) la victoria en el Alfonso Murube de Ceuta, un campo donde no es fácil rascar puntos. No en vano, el Ceuta es un gran equipo que, a pesar de ser un recién ascendido, parece haberse adaptado rápido a la categoría. Así al menos lo demuestran sus números. Con 21 puntos en su casillero, los ceutíes son novenos.

Se trata, en líneas generales, de un equipo con jugadores experimentados en la categoría y con alternativas en su juego. Eso sí, los de la ciudad autónoma también muestran dificultades en tareas defensivas, con 21 tantos encajados en 15 jornadas.

Sea como fuere, el encuentro será complicado. Máxime teniendo en cuenta las secuelas que dejó el partido frente al Racing. Iván Morante, David González y Sergio González vieron la quinta amarilla del curso, por lo que no podrán viajar. En este sentido, además, Sergio González sufrió una lesión de los isquiotibiales de su pierna derecha esta semana. Tampoco podrá estar en la lista Iván Chapela, quien continúa quemando etapas de su recuperación.

Todas esas ausencias abrirán la puerta de la titularidad a jugadores hasta ahora menos utilizados. En principio, el puesto en el eje de la zaga será para el capitán, Aitor Córdoba, que en los últimos encuentros ha estado alternando la titularidad con Sergio González. Más dudas ofrecen los puestos de David González e Iván Morante, ya que el equipo cuenta con varios jugadores dentro del mismo perfil.

En todo caso, la secuela más importante del partido frente al Racing se verá en el banquillo. No en vano, tanto Ramis como su ayudante, José Manuel Gil Delgado, vieron la roja directa y han sido suspendidos con dos encuentros. Sus funciones las asumirá el resto del cuerpo técnico.

Temas

Ceuta