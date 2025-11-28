BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del encuentro frente al Mirandés de hace dos semanas. BC

El Burgos CF, a seguir creciendo en Ceuta

El conjunto blanquinegro visita este sábado el Alfonso Murube con el objetivo de resarcirse de la última derrota frente al Racing y seguir en la pelea de la zona noble

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:28

Comenta

El Racing de Santander frenó el pasado fin de semana la magnífica racha que acumulaba el Burgos CF. Sin embargo, el cuadro burgalés continúa acomodado en la zona noble de la clasificación y confía en mantenerse ahí.

Para ello, los de Luis Miguel Ramis buscarán este sábado (14:00 horas) la victoria en el Alfonso Murube de Ceuta, un campo donde no es fácil rascar puntos. No en vano, el Ceuta es un gran equipo que, a pesar de ser un recién ascendido, parece haberse adaptado rápido a la categoría. Así al menos lo demuestran sus números. Con 21 puntos en su casillero, los ceutíes son novenos.

Se trata, en líneas generales, de un equipo con jugadores experimentados en la categoría y con alternativas en su juego. Eso sí, los de la ciudad autónoma también muestran dificultades en tareas defensivas, con 21 tantos encajados en 15 jornadas.

Noticias relacionadas

Cantero: «La dinámica es buena, a pesar de la derrota del otro día»

Cantero: «La dinámica es buena, a pesar de la derrota del otro día»

El Burgos CF eleva una queja formal ante el Comité de Árbitros por las últimas actuaciones

El Burgos CF eleva una queja formal ante el Comité de Árbitros por las últimas actuaciones

Golpe para el Burgos CF: sin entrenador ni segundo en su visita al Ceuta

Golpe para el Burgos CF: sin entrenador ni segundo en su visita al Ceuta

El Burgos CF tendrá 14,3 millones de presupuesto y acumula una pérdida contable de 3,5 millones

El Burgos CF tendrá 14,3 millones de presupuesto y acumula una pérdida contable de 3,5 millones

Sea como fuere, el encuentro será complicado. Máxime teniendo en cuenta las secuelas que dejó el partido frente al Racing. Iván Morante, David González y Sergio González vieron la quinta amarilla del curso, por lo que no podrán viajar. En este sentido, además, Sergio González sufrió una lesión de los isquiotibiales de su pierna derecha esta semana. Tampoco podrá estar en la lista Iván Chapela, quien continúa quemando etapas de su recuperación.

Todas esas ausencias abrirán la puerta de la titularidad a jugadores hasta ahora menos utilizados. En principio, el puesto en el eje de la zaga será para el capitán, Aitor Córdoba, que en los últimos encuentros ha estado alternando la titularidad con Sergio González. Más dudas ofrecen los puestos de David González e Iván Morante, ya que el equipo cuenta con varios jugadores dentro del mismo perfil.

En todo caso, la secuela más importante del partido frente al Racing se verá en el banquillo. No en vano, tanto Ramis como su ayudante, José Manuel Gil Delgado, vieron la roja directa y han sido suspendidos con dos encuentros. Sus funciones las asumirá el resto del cuerpo técnico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ajuste de cuentas por drogas, principal hipótesis del tiroteo que dejó un herido crítico en Burgos
  2. 2 El restaurante de la provincia de Burgos que entra en la Guía Michelin 2026
  3. 3 Herida una anciana tras ser atropellada por un coche que daba marcha atrás en Burgos
  4. 4 Testigos del tiroteo en Burgos: «Es algo que nunca esperas ver»
  5. 5 Dos exmonjas de Belorado y un anticuario, detenidos por la venta ilegal de patrimonio histórico
  6. 6 Susto en un pueblo de Burgos por la explosión e incendio de un camión
  7. 7 Las monjas cismáticas de Belorado vuelven a impedir que se lleven a las mayores del monasterio de Orduña
  8. 8 Los Premios Pura Cepa reconocen el talento de una tierra «que no presume, pero impresiona»
  9. 9 Exigen en Burgos un piso para pacientes oncohematológicos tras tres años sin respuesta
  10. 10 CaminODS, la ruta por 17 pueblos de Burgos que impulsan proyectos sostenibles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El Burgos CF, a seguir creciendo en Ceuta

El Burgos CF, a seguir creciendo en Ceuta