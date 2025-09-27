El Burgos CF, a seguir sumando frente al Málaga El cuadro burgalés volverá a El Plantío para enfrentarse al conjunto andaluz

Gabriel de la Iglesia Burgos Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:25

Una ocasión para seguir sumando y mirar hacia arriba. El Burgos CF recibe este domingo (16:15 horas) al Málaga en El Plantío con el objetivo de mantener y mejorar el nivel mostrado en los últimos compromisos.

Apenas unos días después del empate frente al Granada, el conjunto dirigido por Luis Miguel Ramis regresa a su feudo, que confía en convertir en un fortín. De momento, todos los partidos disputados en el estadio burgalés han servido para sumar puntos esta temporada.

El Burgos afronta el choque con 9 puntos en su casillero y un balance de 10 goles a favor y 6 en contra, con dos victorias, tres empates y una derrota en su haber.

Enfrente estará el Málaga, que en estos primeros compases de liga se ha mostrado algo irregular. Con ocho puntos en su casillero, el conjunto andaluz empezó muy bien, pero encadena dos derrotas consecutivas frente al Huesca y el Cádiz y encara el choque con varias bajas de larga duración.

También tendrá que lidiar con las bajas Ramis. Según afirmó en la previa, Marcelo Expósito, Iván Chapela y Víctor Mollejo aún no se han recuperado de sus respectivas dolencias. Tampoco está confirmado el regreso a la convocatoria de Curro, que ya se perdió el partido frente al Granada. Aunque el onubense ha evolucionado favorablemente en los últimos días, aún está entre algodones.

Esa circunstancia hará que Ramis vuelva a echar mano del filial. El pasado lunes, el técnico tarraconense dio la alternativa en el fútbol profesional a Fermín, que seguramente regrese a la convocatoria.

