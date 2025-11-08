BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos CF, en el área técnica de Butarque días atrás. Carlos Gil Roig

Ramis: «Debemos demostrar que estamos donde estamos por el trabajo»

El entrenador del Burgos CF insiste en que llegar a la zona noble es fácil, lo difícil es «darle continuidad». El técnico prepara el choque del lunes frente al Castellón con las bajas de Chapela, lesionado, y Florian, sancionado

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Sábado, 8 de noviembre 2025, 18:43

Comenta

El Burgos CF vive ahora mismo un momento dulce. Después de sumar tres victorias consecutivas, el equipo se ha metido de lleno en la zona de play off, pero aún queda muchísima tela por cortar. Y eso bien lo sabe su entrenador, Luis Miguel Ramis, quien ha lanzado hoy un mensaje de prudencia en la previa del partido frente al Castellón de este lunes.

Y es que, tal y como ha subrayado el técnico catalán, alcanzar esas posiciones a estas alturas de temporada es relativamente sencillo. Prueba de ello es que «muchos equipos son capaces de hacerlo». «Ahora viene lo difícil. No nos sentimos por encima ni por debajo de nadie» y «tenemos que demostrar» que esa posición «no es casualidad», sino fruto del «trabajo que hemos hecho», ha señalado. Máxime, ha añadido, teniendo en cuenta que a estas alturas «un sólo partido» cambia dinámicas enteras de equipos.

El Castellón, un rival «muy intenso»

En todo caso, esto de la Hypermotion es una carrera de fondo y el Burgos CF quiere alargar al máximo su racha, empezando este mismo lunes frente al Castellón, un equipo que hasta la fecha se está mostrando irregular, pero que tiene hechuras. Con el cambio de entrenador, de hecho, ha mejorado sensaciones y rendimiento.

«Es un rival muy combinativo, que juega muy hacia adelante y acelera mucho las acciones cuando te pilla en campo rival. Tiene mucha energía, es muy físico e intenso y llega con muchos jugadores al área», ha analizado Ramis.

Noticias relacionadas

Grego Sierra: «La clave pasa por hacer de El Plantío un fortín»

Grego Sierra: «La clave pasa por hacer de El Plantío un fortín»

El Burgos CF de Ramis, el más goleador desde el regreso a Segunda

El Burgos CF de Ramis, el más goleador desde el regreso a Segunda

El pisotón en el suelo a Curro que ni el árbitro ni el VAR decretaron como tarjeta roja

El pisotón en el suelo a Curro que ni el árbitro ni el VAR decretaron como tarjeta roja

Frente a eso, la receta es tan simple de explicar como difícil de ejecutar. «Tenemos que seguir manteniendo los equilibrios» y cuidar «los detalles», sobre todo en ambas áreas, que es donde se «definen» los partidos.

En este sentido, se prevén pocos cambios respecto a los últimos encuentros. «Si uno hace un buen partido, es normal darle continuidad, salvo que para ese partido consideres que necesitas otro perfil de jugador», ha reconocido Ramis. Eso sí, el técnico ha insistido en que todos los jugadores «se sienten protagonistas aunque tengan pocos minutos», ya que, de hecho, «ahora vienen semanas de acumulación de partidos».

Sin Florian ni Chapela

Quienes seguro que no estarán en el plantel el lunes son Iván Chapela, que continúa con su particular proceso de recuperación, y Florian Miguel, sancionado por acumulación de tarjetas. Su ausencia podría abrir la puerta de la titularidad a Brais, que hasta ahora apenas ha tenido presencia.

Confianza total en Aitor Córdoba y David González

A preguntas de los periodistas, Ramis ha hecho un alegato de confianza plena en dos de los nombres propios del Burgos CF, como son Aitor Córdoba y David González. «Tenemos cero dudas con Aitor», ya que los fallos puntuales de los últimos encuentros son «circunstanciales» y achacables en todo caso al colectivo, ha subrayado respecto al capitán.

Por su parte, el buen momento de David González es consecuencia de haber «aumentado su autoexigencia». «Sabíamos que si conseguía llegar a esos niveles de exigencia propia nos iba a proporcionar ese crecimiento», ha zanjado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un mítico bar de Burgos famoso por sus tortillas
  2. 2 Cambios en la nueva campaña de bonos al consumo en Burgos: el pago será en tienda
  3. 3 Intoxicados dos guardias civiles de Burgos al intentar contener el incendio de una vivienda
  4. 4 El bar de un pueblo de Burgos que se alquila por 150 euros mensuales y calefacción y luz gratis
  5. 5 Vivir solo en Burgos, cada vez más frecuente
  6. 6 De Burgos a París en tren ultrarrápido: el plan europeo de alta velocidad
  7. 7 Herido tras ser atropellado por un turismo en Burgos
  8. 8 Las voces y ruidos espantosos que arroja el cerrojo de Santa Gadea
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 7 de noviembre
  10. 10 Dos accidentes en la BU-11 en apenas unas horas dejan dos mujeres heridas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Ramis: «Debemos demostrar que estamos donde estamos por el trabajo»

Ramis: «Debemos demostrar que estamos donde estamos por el trabajo»