Ramis: «Debemos demostrar que estamos donde estamos por el trabajo» El entrenador del Burgos CF insiste en que llegar a la zona noble es fácil, lo difícil es «darle continuidad». El técnico prepara el choque del lunes frente al Castellón con las bajas de Chapela, lesionado, y Florian, sancionado

Gabriel de la Iglesia Burgos Sábado, 8 de noviembre 2025, 18:43

El Burgos CF vive ahora mismo un momento dulce. Después de sumar tres victorias consecutivas, el equipo se ha metido de lleno en la zona de play off, pero aún queda muchísima tela por cortar. Y eso bien lo sabe su entrenador, Luis Miguel Ramis, quien ha lanzado hoy un mensaje de prudencia en la previa del partido frente al Castellón de este lunes.

Y es que, tal y como ha subrayado el técnico catalán, alcanzar esas posiciones a estas alturas de temporada es relativamente sencillo. Prueba de ello es que «muchos equipos son capaces de hacerlo». «Ahora viene lo difícil. No nos sentimos por encima ni por debajo de nadie» y «tenemos que demostrar» que esa posición «no es casualidad», sino fruto del «trabajo que hemos hecho», ha señalado. Máxime, ha añadido, teniendo en cuenta que a estas alturas «un sólo partido» cambia dinámicas enteras de equipos.

El Castellón, un rival «muy intenso»

En todo caso, esto de la Hypermotion es una carrera de fondo y el Burgos CF quiere alargar al máximo su racha, empezando este mismo lunes frente al Castellón, un equipo que hasta la fecha se está mostrando irregular, pero que tiene hechuras. Con el cambio de entrenador, de hecho, ha mejorado sensaciones y rendimiento.

«Es un rival muy combinativo, que juega muy hacia adelante y acelera mucho las acciones cuando te pilla en campo rival. Tiene mucha energía, es muy físico e intenso y llega con muchos jugadores al área», ha analizado Ramis.

Frente a eso, la receta es tan simple de explicar como difícil de ejecutar. «Tenemos que seguir manteniendo los equilibrios» y cuidar «los detalles», sobre todo en ambas áreas, que es donde se «definen» los partidos.

En este sentido, se prevén pocos cambios respecto a los últimos encuentros. «Si uno hace un buen partido, es normal darle continuidad, salvo que para ese partido consideres que necesitas otro perfil de jugador», ha reconocido Ramis. Eso sí, el técnico ha insistido en que todos los jugadores «se sienten protagonistas aunque tengan pocos minutos», ya que, de hecho, «ahora vienen semanas de acumulación de partidos».

Sin Florian ni Chapela

Quienes seguro que no estarán en el plantel el lunes son Iván Chapela, que continúa con su particular proceso de recuperación, y Florian Miguel, sancionado por acumulación de tarjetas. Su ausencia podría abrir la puerta de la titularidad a Brais, que hasta ahora apenas ha tenido presencia.

Confianza total en Aitor Córdoba y David González A preguntas de los periodistas, Ramis ha hecho un alegato de confianza plena en dos de los nombres propios del Burgos CF, como son Aitor Córdoba y David González. «Tenemos cero dudas con Aitor», ya que los fallos puntuales de los últimos encuentros son «circunstanciales» y achacables en todo caso al colectivo, ha subrayado respecto al capitán. Por su parte, el buen momento de David González es consecuencia de haber «aumentado su autoexigencia». «Sabíamos que si conseguía llegar a esos niveles de exigencia propia nos iba a proporcionar ese crecimiento», ha zanjado.