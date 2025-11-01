BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

LaLiga Hypermotion Jornada 12 S01/11 · Árbitro: Jon Ander González Esteban

Leganés

18:30h.

1

-

1

Burgos

  • Alejandro Millán (5')

Min. 30

  • Fer Niño (7')

LEG

BUR

Gol! Min 5'

Gol de Alejandro Millán

Gol! Min 7'

Gol de Fer Niño

El Burgos CF celebra el gol del empate. Carlos Gil Roig

Empata el partido Fer Niño en Butarque: sigue el CD Leganés-Burgos CF

El conjunto de Ramis busca prorrogar su buena racha en su visita a la localidad madrileña

Minuto a minuto

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:12

Icono30'

Óscar Plano (CD Leganés) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono30'

Falta de Curro Sánchez (Burgos).

Icono29'

Falta de Álex Lizancos (Burgos).

Icono29'

Duk (CD Leganés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono28'

Duk (CD Leganés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono28'

Falta de Álex Lizancos (Burgos).

Icono26'

Remate fallado por Álex Millán (CD Leganés) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo tras un saque de esquina.

Icono25'

Corner,CD Leganés. Corner cometido por Grego Sierra.

Icono24'

Corner,CD Leganés. Corner cometido por Álex Lizancos.

23'

Se reanuda el partido.

23'

El juego está detenido debido a una lesión Miguel Atienza (Burgos).

Icono22'

Remate fallado por Álex Millán (CD Leganés) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Rubén Peña con un centro al área tras un saque de esquina.

Icono21'

Corner,CD Leganés. Corner cometido por Florian Miguel.

Icono21'

Remate rechazado de Juan Cruz (CD Leganés) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Óscar Plano.

Icono19'

Falta de Rubén Peña (CD Leganés).

Icono19'

Iñigo Córdoba (Burgos) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono17'

Rubén Peña (CD Leganés) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono17'

Falta de Florian Miguel (Burgos).

Icono16'

Juan Cruz (CD Leganés) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono16'

Falta de Grego Sierra (Burgos).

Icono16'

Remate rechazado de Juan Cruz (CD Leganés) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono13'

Ignasi Miquel (CD Leganés) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono13'

Falta de Álex Lizancos (Burgos).

11'

Decisión del VAR: Gol CD Leganés 1-0 Burgos (Fer Niño).

Icono8'

¡Gooooool! CD Leganés 1, Burgos 1. Fer Niño (Burgos) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área tras botar una falta.

Icono8'

Fuera de juego, Burgos. Florian Miguel intentó un pase en profundidad pero Fer Niño estaba en posición de fuera de juego.

Icono7'

Falta de Jorge Sáenz (CD Leganés).

Icono7'

Fer Niño (Burgos) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono6'

¡Gooooool! CD Leganés 1, Burgos 0. Álex Millán (CD Leganés) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono4'

Duk (CD Leganés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono4'

Falta de David González (Burgos).

Icono3'

Falta de Duk (CD Leganés).

Icono3'

David González (Burgos) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Paco López

3-4-2-1

Alineación

Juan Soriano

portero

Jorge Sáenz

defensa

Lalo Aguilar

defensa

Ignasi Miquel

defensa

Rubén Peña

centrocampista

Seydouba Cissé

centrocampista

Amadou Diawara

centrocampista

Luís Henriques de Barros Lopes

centrocampista

Juan Cruz

Delantero

Óscar Plano

Delantero

Álex Millán

Delantero

Luis Miguel Ramis

4-4-2

Alineación

Ander Cantero

portero

Álex Lizancos

defensa

Aitor Córdoba

defensa

Grego Sierra

defensa

Florian Miguel

defensa

David González

centrocampista

Miguel Atienza

centrocampista

Iván Morante

centrocampista

Iñigo Córdoba

centrocampista

Curro Sánchez

Delantero

Fer Niño

Delantero

Estadísticas

64,9%

BUR

LEG

35,1%

BUR

BUR

1 Goles 1
1 Remates a puerta 1
2 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
4 Asistencias 0
3 Faltas cometidas 7

