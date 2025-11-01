Empata el partido Fer Niño en Butarque: sigue el CD Leganés-Burgos CF

Secciones
LaLiga Hypermotion Jornada 12 S01/11 · Árbitro: Jon Ander González Esteban
Leganés
18:30h.
1
-
1
Burgos
Alejandro Millán (5')
Min. 30
Fer Niño (7')
LEG
BUR
Gol! Min 5'
Gol de Alejandro Millán
Gol! Min 7'
Gol de Fer Niño
Burgos
Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:12
30'
Óscar Plano (CD Leganés) ha recibido una falta en la banda izquierda.
30'
Falta de Curro Sánchez (Burgos).
29'
Falta de Álex Lizancos (Burgos).
29'
Duk (CD Leganés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
28'
Duk (CD Leganés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
28'
Falta de Álex Lizancos (Burgos).
26'
Remate fallado por Álex Millán (CD Leganés) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo tras un saque de esquina.
25'
Corner,CD Leganés. Corner cometido por Grego Sierra.
24'
Corner,CD Leganés. Corner cometido por Álex Lizancos.
23'
Se reanuda el partido.
23'
El juego está detenido debido a una lesión Miguel Atienza (Burgos).
22'
Remate fallado por Álex Millán (CD Leganés) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Rubén Peña con un centro al área tras un saque de esquina.
21'
Corner,CD Leganés. Corner cometido por Florian Miguel.
21'
Remate rechazado de Juan Cruz (CD Leganés) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Óscar Plano.
19'
Falta de Rubén Peña (CD Leganés).
19'
Iñigo Córdoba (Burgos) ha recibido una falta en campo contrario.
17'
Rubén Peña (CD Leganés) ha recibido una falta en la banda derecha.
17'
Falta de Florian Miguel (Burgos).
16'
Juan Cruz (CD Leganés) ha recibido una falta en campo contrario.
16'
Falta de Grego Sierra (Burgos).
16'
Remate rechazado de Juan Cruz (CD Leganés) remate de cabeza desde el centro del área.
13'
Ignasi Miquel (CD Leganés) ha recibido una falta en la banda izquierda.
13'
Falta de Álex Lizancos (Burgos).
11'
Decisión del VAR: Gol CD Leganés 1-0 Burgos (Fer Niño).
8'
¡Gooooool! CD Leganés 1, Burgos 1. Fer Niño (Burgos) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área tras botar una falta.
8'
Fuera de juego, Burgos. Florian Miguel intentó un pase en profundidad pero Fer Niño estaba en posición de fuera de juego.
7'
Falta de Jorge Sáenz (CD Leganés).
7'
Fer Niño (Burgos) ha recibido una falta en campo contrario.
6'
¡Gooooool! CD Leganés 1, Burgos 0. Álex Millán (CD Leganés) remate con la derecha desde el centro del área.
4'
Duk (CD Leganés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Falta de David González (Burgos).
3'
Falta de Duk (CD Leganés).
3'
David González (Burgos) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Paco López
3-4-2-1
Juan Soriano
portero
Jorge Sáenz
defensa
Lalo Aguilar
defensa
Ignasi Miquel
defensa
Rubén Peña
centrocampista
Seydouba Cissé
centrocampista
Amadou Diawara
centrocampista
Luís Henriques de Barros Lopes
centrocampista
Juan Cruz
Delantero
Óscar Plano
Delantero
Álex Millán
Delantero
Luis Miguel Ramis
4-4-2
Ander Cantero
portero
Álex Lizancos
defensa
Aitor Córdoba
defensa
Grego Sierra
defensa
Florian Miguel
defensa
David González
centrocampista
Miguel Atienza
centrocampista
Iván Morante
centrocampista
Iñigo Córdoba
centrocampista
Curro Sánchez
Delantero
Fer Niño
Delantero
64,9%
LEG
35,1%
BUR
|1
|Goles
|1
|1
|Remates a puerta
|1
|2
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|4
|Asistencias
|0
|3
|Faltas cometidas
|7
|
