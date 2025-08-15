BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 15 de agosto

LaLiga Hypermotion Jornada 1 V15/08 · Árbitro: Alejandro Ojaos Valera

Escudo Burgos Club de Fútbol

Burgos

21:30h.

1

-

0

Cultural

Escudo Cultural y Deportiva Leonesa

  • Francisco José Sánchez Rodríguez (2')

Min. 5

BUR

CUL

Gol! Min 2'

Gol de Francisco José Sánchez Rodríguez

Tarjeta amarilla Min 0'

Selu Diallo ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jugadores del Burgos CF en la sesión de activación en El Plantío Burgos CF

Gol de Curro de penalti en el minuto 3 de partido

Los burgaleses empiezan el encuentro adelantandose en el marcador gracias a un penalti que conllevó la expulsión del jugador de la Cultural Leonesa, Selu

Minuto a minuto

Burgos

Viernes, 15 de agosto 2025, 21:03

Icono3'

¡Gooooool! Burgos 1, Cultural Leonesa 0. Curro Sánchez (Burgos) convirtió el penalti remate con la izquierda.

Icono1'

Selu Diallo (Cultural Leonesa) ha visto tarjeta roja.

1'

Penalti cometido por Selu Diallo (Cultural Leonesa) tras una falta dentro del área.

1'

Penalti a favor del Burgos. Iván Morante sufrió falta en el área.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Luis Miguel Ramis

4-2-3-1

Alineación

Ander Cantero

portero

Anderson Arroyo

defensa

Aitor Córdoba

defensa

Grego Sierra

defensa

Florian Miguel

defensa

Iván Morante

centrocampista

Miguel Atienza

centrocampista

David González

centrocampista

Curro Sánchez

centrocampista

Iñigo Córdoba

centrocampista

Fer Niño

Delantero

4-2-3-1

Alineación

Edgar Badia

portero

Víctor García

defensa

Enrique Fornos Domínguez

defensa

Eneko Satrústegui

defensa

Juan Larios

defensa

Thiago Ojeda

centrocampista

Selu Diallo

centrocampista

Agustín Emanuel Pastoriza Cacabelos

centrocampista

Luis Rodríguez Chacón

centrocampista

Rafa Tresaco

centrocampista

Daniel Paraschiv

Delantero

Estadísticas

8,3%

CUL

BUR

91,7%

CUL

CUL

1 Goles 0
1 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 1

