Gol de Curro de penalti en el minuto 3 de partido

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga Hypermotion Jornada 1 V15/08 · Árbitro: Alejandro Ojaos Valera
Burgos
21:30h.
1
-
0
Cultural
Francisco José Sánchez Rodríguez (2')
Min. 5
BUR
CUL
Gol! Min 2'
Gol de Francisco José Sánchez Rodríguez
Tarjeta amarilla Min 0'
Selu Diallo ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Burgos
Viernes, 15 de agosto 2025, 21:03
3'
¡Gooooool! Burgos 1, Cultural Leonesa 0. Curro Sánchez (Burgos) convirtió el penalti remate con la izquierda.
1'
Selu Diallo (Cultural Leonesa) ha visto tarjeta roja.
1'
Penalti cometido por Selu Diallo (Cultural Leonesa) tras una falta dentro del área.
1'
Penalti a favor del Burgos. Iván Morante sufrió falta en el área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Luis Miguel Ramis
4-2-3-1
Ander Cantero
portero
Anderson Arroyo
defensa
Aitor Córdoba
defensa
Grego Sierra
defensa
Florian Miguel
defensa
Iván Morante
centrocampista
Miguel Atienza
centrocampista
David González
centrocampista
Curro Sánchez
centrocampista
Iñigo Córdoba
centrocampista
Fer Niño
Delantero
4-2-3-1
Edgar Badia
portero
Víctor García
defensa
Enrique Fornos Domínguez
defensa
Eneko Satrústegui
defensa
Juan Larios
defensa
Thiago Ojeda
centrocampista
Selu Diallo
centrocampista
Agustín Emanuel Pastoriza Cacabelos
centrocampista
Luis Rodríguez Chacón
centrocampista
Rafa Tresaco
centrocampista
Daniel Paraschiv
Delantero
8,3%
BUR
91,7%
CUL
|1
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|1
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.