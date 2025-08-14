La Fundación Caja de Burgos presenta a Valeria Castro en concierto ﻿Las entradas para la cita, que tendrá lugar el domingo 9 de noviembre, ya están a la venta

El Fórum Evolución acogerá el domingo 9 de noviembre, a partir de las 19.30 horas, el concierto de Valeria Castro, una de las voces más prometedoras y consolidadas de la música en español. La cita se enmarca en la programación cultural de la Fundación Caja de Burgos para la próxima temporada y forma parte de la gira nacional de presentación de El cuerpo después de todo, su segundo álbum de estudio, producido por el ocho veces ganador del Latin Grammy Carles Campi Campón (Jorge Drexler, Natalia Lafourcade, Vetusta Morla…).

Las entradas para esta cita ya están disponibles en los canales habituales de venta de la Fundación: por Internet (www.cajadeburgos.com/teleentradas) o en las taquillas de Cultural Cordón y del Centro de Arte Caja de Burgos CAB.

Tras completar una gira de 82 conciertos con entradas agotadas en más de 10 países con su primer trabajo, Valeria regresa con un disco que refleja maduración artística y personal. En él, la de La Palma se muestra como una mujer fuerte que enfrenta sus miedos con valentía y conecta con los sentimientos más profundos.

En Burgos, Valeria (voz principal, guitarra y piano) estará acompañada por Meritxell Neddermann (teclado y coros), María de la Flor (guitarra, ronroco y coros), Carles Campi Campón (bajo), Borja Barrueta (percusión) y Joaquín Sánchez (vientos).

Con tan solo 26 años, la artista canaria acumula importantes reconocimientos: dos nominaciones al Latin Grammy, dos nominaciones al Goya, premios como Mejor Álbum de Raíz o Artista Revelación en los Premios MIN, el Premio ACAMUS en varias categorías y la Medalla de Oro de Canarias. Ha colaborado con artistas como Julieta Venegas, Alejandro Sanz, La Oreja de Van Gogh, Silvana Estrada, Vetusta Morla, Vicente García o Silvia Pérez Cruz.

En los II Premios de la Academia de la Música de España, celebrados en junio, fue la artista más nominada y ganó tres estatuillas. Además, el pasado 2 de agosto compartió escenario en el Starlite con Natalia Lafourcade. Tras su concierto en Burgos, Valeria comenzará la etapa internacional de su gira, que la llevará a escenarios de 17 países y culminará el 9 de enero de 2026 en el Movistar Arena de Madrid.

