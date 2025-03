Silva, Bevilacqua & Chamorro, tres décadas 'desfaciendo' entuertos criminales

Miguel Lorenci Madrid Sábado, 8 de marzo 2025, 14:01 Comenta Compartir

Silva, Bevilacqua & Chamorro bien podría ser el nombre de un caro bufete de abogados. Pero es un trío de infalible sagacidad que lleva tres décadas 'desfaciendo' entuertos criminales. Los dos picoletos, el subteniente de la Guardia Civil Rubén Bevilacqua, Vila, la brigada Virginia Chamorro, y su creador, el escritor Lorenzo Silva, celebran su infalible alianza con otra historia, la decimocuarta de la serie. Es la más quijotesca de la saga según su autor, que quiso presentarla en Illescas, pueblo toledano de la comarca de La Sagra relacionado con Cervantes, donde él escribe y donde sus personajes investigan, en plena pandemia, uno de los dos crímenes de 'Las fuerzas contrarias' (Destino).

Hace 30 años que la pareja de sabuesos nació en el magín de Silva (Madrid, 1966), y 27 desde que la saga se publica regularmente en Destino, sello en el que el escritor es el más presente, junto con Miguel Delibes, y con el que ha cosechado 2,5 millones de lectores. «Ni estoy cansado ni me siento prisionero de Bevilacqua y Chamorro. No han ensombrecido mis otros registros. Son dos amigos imaginarios muy propicios para mi oficio y para mi existencia», se felicita su creador.

Dice que su pareja de agentes de la UCO (Unidad Central Operativa) «son como Don Quijote y Sancho», con quienes tiene una deuda explícita. «Quería escribir una historia de caballeros andantes del siglo XXI, porque hay algo de ese quijotismo en la labor de los guardias civiles», confiesa.

Germen cervantino

La presentó en el puesto de la Guardia Civil de Illescas, a pocos kilómetros de Esquivias, localidad donde está la casa en la que Cervantes escribió parte del 'Quijote'. Para llegarse en mula a Madrid, el escritor atravesaba el Camino Real por Illescas. La víctima de uno de los crímenes es una anciana llamada Caridad, como la virgen y patrona de la localidad toledana. La otra, Esperanza Gil, desaparecida en un pueblo de Badajoz.

«En Cervantes está el germen de la ficción criminal española», asegura Silva, agradecido, antes de leer unos párrafos de 'La fuerza de la sangre', novela ejemplar del padre del género en la que Leocadia, una mujer secuestrada y violada, acabará investigando y resolviendo su propio crimen. «Es la primera detective de nuestra literatura», sostiene.

En aquel texto decía Cervantes que «los criminales actúan con descubierta desenvoltura y rostros cubiertos», algo que «hoy sigue ocurriendo» a juicio del escritor y exabogado, que se faja ahora con crímenes cometidos en plena pandemia, «cuando se muestran las fuerzas contrarias a nuestro bien común».

«Han pasado cinco años y tenemos la perspectiva y la obligación de afrontar narrativamente una pandemia que descubrió fracturas sociales de las que no éramos conscientes», dice de la trágica experiencia.

La chispa de la novela saltó en su mente cuando un agente judicial le contó que, en lo más crudo de la pandemia, los médicos a los que llamaban para certificar la muerte de algunas víctimas del covid «lo hacían desde el portal, sin llegar a visitar los domicilios de los finados». «Los malos podían aprovecharse de las circunstancias. Cuando la muerte galopa desbocada, es la hora estelar del asesino», apunta.

No cree Silva que «saliéramos mejores» de la pandemia, como sostiene el mantra. Aprendió de clásicos que escribieron de la peste, como Tucídides y Procopio de Cesarea, que «con el miedo se quiere ser virtuoso, pero sin él todos vuelven a los vicios de antes». «Con la pandemia no se han corregido los grandes vicios de la sociedad, aunque quizá sí algunos de los individuales», aventura.

«Todo el mundo se vio desbordado, y si hablamos de los mayores y las residencias, los resultados son pavorosos en todas las comunidades autónomas, aunque de algunas se habla más que de otras», dice Silva. «Todo se debería investigar a fondo, y si extremamos el rigor, todo el mundo tendría problemas con la justicia, incluso algunos que hacen de acusadores», agrega.

La novela en la que Virginia Chamorro «tiene mucha presencia» llega a las librerías con el 8M, el día Internacional de la Mujer. «Mi mayor acierto es el personaje de Chamorro. A través de ella cuento cómo la mujer ha transformado en poco tiempo la sociedad, cómo ha pasado de un lugar doméstico o subalterno a ocupar posiciones de autoridad». «Tenemos hoy más juezas que jueces, y eso es una prueba de un cambio social más importante que la digitalización o el despliegue de la alta velocidad», concluye. Recuerda también que hay ya dos mujeres con mando en comandancias de Guardia Civil y pronto las habrá con el grado de general.

Miles de personajes

Asegura Lorenzo que sus picoletos no tienen mucho de él. «Llevo 45 años escribiendo y he creado miles de personajes. Bevilacqua me ha enseñado muchas cosas. Sin él no hubiera estado en un centro de inmigrantes en el Estrecho, no lo habría patrullado en una lancha de las que combaten al narco, y no habría estado en Afganistán, en Irak o en muchas historias que han cambiado mi visión del mundo y de mi país», enumera. «Él me ha cambiado, pero no quiero ser Bevilacqua ni que él sea una marioneta», dice advirtiendo que «su página en wikipedia es más grande que la mía».

Silva escribió en 1995 la primera novela de la serie, 'El lejano país de los estanques', «que fue rechazada por todos los sellos a los que tuve la ingenuidad de enviarla». Todo cambió en enero de 1997, cuando otra novela de su pareja de sabuesos, 'La flaqueza del bolchevique', fue finalista del Nadal. En 1998 se publicó el manuscrito rechazado. Silva ganó en 2000 el Premio Nadal con 'El alquimista impaciente. En 2012 'La marca del meridiano' le daba el Planeta, disparando la popularidad de la pareja.

Tras catorce novelas, a Vila y Chamorro les queda cuerda para rato. «Si tenemos en cuenta la edad de jubilación en la Benemérita, a él le quedan ocho años por delante y a ella once. Hay tiempo para unas cuantas historias más», tranquiliza Silva a sus ávidos lectores. No descarta que Ucrania, donde España ha enviado guardias civiles, sea escenario de una de las historias que ya bullen en su cabeza.